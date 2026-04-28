Μουντιάλ 2026: Η FIFA εξετάζει σημαντική αλλαγή με τις κίτρινες κάρτες  

Η FIFA ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια σημαντική τροποποίηση των κανονισμών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η οποία αφορά το καθεστώς των κίτρινων καρτών.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, όλες οι κίτρινες κάρτες θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, αλλά και μετά τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στόχος της αλλαγής είναι να μειωθεί ο κίνδυνος τιμωριών σε κρίσιμα παιχνίδια των νοκ άουτ, λόγω συσσώρευσης καρτών.

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ την Τρίτη (28/4).

Μέχρι σήμερα, η διαγραφή καρτών γινόταν μόνο μετά τα προημιτελικά. Ωστόσο, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες και επιπλέον γύρο νοκ άουτ, γεγονός που αυξάνει τα πιθανά παιχνίδια πριν από την τελική φάση. Έτσι, ένας παίκτης θα μπορούσε να κινδυνεύσει με αποκλεισμό αν δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες σε πέντε αγώνες πριν τα προημιτελικά.

Η FIFA θεωρεί ότι η νέα ρύθμιση θα κάνει το σύστημα πιο δίκαιο, διασφαλίζοντας ότι οι κορυφαίοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι στους πιο κρίσιμους αγώνες της διοργάνωσης.