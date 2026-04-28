ΑΕΚ: Στο μυαλό του Νίκολιτς και των παικτών εν όψει τελικής ευθείας, το... ζούμε για κάθε διεκδικούμενη μπάλα! 

Η ΑΕΚ φορτσάρει για το ντέρμπι της άλλης Κυριακής (3/5) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που αποτελεί τον έναν από τους τέσσερις τελικούς που υπάρχουν μπροστά!

Η Ένωση, είναι τέσσερα βήματα μακριά από τον τίτλο, έχοντας μπροστά της να διαχειριστεί τα δύο πιο δύσκολα και κομβικά παιχνίδια της χρονιάς, απέναντι σε μια ομάδα την οποία ήδη έχει κερδίσει δυο φορές και ψάχνει να την κερδίσει ιδανικά άλλες δυο. Στατιστικά, θα είναι σπάνιο τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ-Παναθηναϊκού μέσα στην ίδια χρονιά να βαφτούν «κιτρινόμαυρα», από την άλλη, βάσει εικόνας των δύο ομάδων και βάσει κινήτρου, είναι εφικτό και πιθανό να συμβεί. Η ΑΕΚ για να το πετύχει, θα πρέπει να πορευτεί με τη λογική που την έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Τη λογική του σεβασμού προς τον αντίπαλο, της ταπεινότητας και του: «ζούμε για κάθε διεκδικούμενη μπάλα», που έχει ζητήσει ο Νίκολιτς από τους παίκτες του.

Η ΑΕΚ το έκανε όλη τη χρονιά, το έκανε ακόμα πιο έντονα στις δυο πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ στο Καραϊσκάκη όπου νίκησε τον Ολυμπιακό και στη Φιλαδέλφεια όπου επικράτησε του ΠΑΟΚ, επιβάλλεται να το κάνει και στη Λεωφόρο για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα ψάξει αντίδραση, είναι δεδομένο πως θα παίξει για τη νίκη, είναι δεδομένο πως θα παίξει για την τιμή του, στην ιστορική έδρα του. Η ΑΕΚ με τη σειρά της δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα και φυσικά να βγάλει στο γήπεδο το απαιτούμενο πάθος, την απαιτούμενη συγκέντρωση, την απαιτούμενη ενέργεια και αυτή την αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει.

Αγωνιστικά ο Μάρκο Νίκολιτς, διαχειρίζεται το προσεχές ντέρμπι με τους πράσινους, όπως ακριβώς και τα προηγούμενα. Μάλιστα, επιλέγει σε ακόμα μια διακοπή να βάλει λίγο πριν την επανέναρξη, ένα φιλικό παιχνίδι στο πρόγραμμα το οποίο έδωσε στα Σπάτα με την κυπριακή FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σέρβος τεχνικός θέλησε να διατηρήσει όσο μπορεί τον ρυθμό των παικτών του σε υψηλά στάνταρ και να μην επέλθει χαλάρωση λόγω της αποχής των δυο εβδομάδων. και το πέτυχε με την ΑΕΚ να επικρατεί 7-1 και να βλέπει τον Ζίνι να πετυχαίνει χατ τρικ δείχνοντας πως είναι σε τοπ φόρμα. Την ίδια ώρα όμως, δουλεύει πολύ και το πνευματικό κομμάτι στα Σπάτα. Και το μήνυμα του στα αποδυτήρια, είναι αυτό που μετέφερε και λίγο μετά τον ΠΑΟΚ: «...ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν ακόμα τέσσερα ματς»!

Για τον Νίκολιτς είναι κλειδί οι παίκτες του να παραμείνουν focus στον τελικό στόχο και να μην χάσουν την προσήλωση τους η οποία έφτασε στην κορύφωση της στα δύο πρώτα ντέρμπι των πλέι οφ εκεί όπου οι κιτρινόμαυροι αποφεύγοντας τα λάθη αμυντικά και κάνοντας δυο σχεδόν τέλεια παιχνίδια σε τακτικό επίπεδο, έφαγαν δυο φάσεις σε 180 λεπτά (!) απέναντι στους ανταγωνιστές του τίτλου. Ο Ολυμπιακός στο Φάληρο ειχε μόνο τη φάση του Ελ Καμπί στο πρώτο μέρος και ο ΠΑΟΚ το δοκάρι του Καμαρά στο 87ο λεπτό με το σκορ στο 3-0. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην συγκέντρωση και στην προσοχή που έβγαλαν οι παίκτες στο γήπεδο. Η ΑΕΚ οφείλει να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο έχοντας φτάσει τέσσερα βήματα μακριά από τον τίτλο. Όπως οφείλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις δικές της μάχες, αρχής αρχής γενομένης από την μεγαλύτερη όλων, μέχρι την επόμενη, αυτή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο!