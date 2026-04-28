Διαψεύδει ο Παντελίδης: «Δεν έχω συζητήσει με τον Ηρακλή»

Στην διάψευση της φημολογίας που τον φέρνει σε συζητήσεις με τον Ηρακλή προχώρησε ο Σάββας Παντελίδης.

Το όνομα του Έλληνα τεχνικού, που έλυσε πρόσφατα την συνεργασία του με την ΑΕΛ, βρέθηκε ανάμεσα στους υποψήφιους για τον πάγκο του Ηρακλή, με δημοσιεύματα να τον θεωρούν έως και φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ωστόσο, ο ίδιος διέψευσε κάθε σενάριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει μπει σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Γηραιού.

«Δεν έχω καμία συζήτηση με τον Ηρακλή. Εκτός και αν έγινε κάτι με τον μάνατζερ μου αλλά θα μου το έλεγε. Ο Ηρακλής είναι μια τεράστια ομάδα, αλλά δεν θέλω να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του.