Λουτσέσκου: «Όση πίεση κι αν μου έβαλε ο Ιβάν, με θεωρεί οικογένειά του»

Νέα αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην πατρίδα του «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να μιλάει μεταξύ άλλων για τη σχέση του με τον κόσμο αλλά και τον Ιβάν Σαββίδη.

Τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει «δημιουργήσει» τόσο με τον κόσμο του Δικεφάλου όσο και με τον Ιβάν Σαββίδη σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της πατρίδας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Μιλώντας για τον τελικό ανέφερε πως: «Είναι δύσκολη η στιγμή μετά τον τελικό. Δεν ξέρω πως είναι οι άλλοι αλλά υποψιάζομαι και άλλοι προπονητές έχουν περάσει τα ίδια συναισθήματα με μένα, μετά από μεγάλες ήττες. Είναι δυσβάσταχτο, είναι δύσκολο, είναι μια πολύ απογοητευτική κατάσταση. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, η λύπη, όλη αυτή η απογοήτευση που υπάρχει μετά από τέτοιες ήττες είναι δύσκολο να τις διαχειριστείς. Δουλεύεις για έναν χρόνο, δίνεις τα πάντα, υποφέρεις για να φτάσεις κάπου και μετά καταλαβαίνεις την δυσκολία.

Είσαι στον τελικό και έχεις ελπίδες να πάρεις τον τίτλο και φυσικά η ήττα είναι πολύ δύσκολο να την αποδεχτείς. Το είχα πει και πριν το ματς πως όταν χάνω ένα ματς, είναι σαν να πεθαίνω. Εξαφανίζομαι από όλους, κάτι πολύ μαύρο συμβαίνει μέσα μου. Φυσικά και έχουμε όλοι ένα όριο και ξέρω πως πρέπει να "αναρρώσω" γρήγορα, να ξεφύγω γρήγορα από αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να ετοιμάσω στην συνέχεια έναν ακόμα αγώνα.

Δεν πρόκειται για έναν απλά χαμένο τελικό για εμάς. Πρόκειται για ότι μας έχει συμβεί στο τελευταίο δίμηνο. Μέχρι τα μέσα Φλεβάρη ήταν μια περίοδος επιτυχίας για εμάς, τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά και όλοι είχαμε την αίσθηση ότι είχαμε στα χέρια μας την διεκδίκηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Είναι ξεκάθαρο όμως πλέον ότι οδεύουμε προς το τέλος έχοντας πολλά προβλήματα, ατυχήματα, πολλές απίστευτες καταστάσεις εκτός ομάδας, που παρόλα αυτά μας επηρέασαν σημαντικά. Χάσαμε την ασφάλεια μας, την ηρεμία μας και την εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε».

Για την αγάπη του κόσμου που του ζητούσε πριν τον τελικό να μείνει για πάντα στον ΠΑΟΚ: «Δεν είναι καθόλου απλό. Από την μια μπορώ να πω ότι είναι ένα συναίσθημα ιδιαίτερο και πολύ ωραίο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ με κάνει να νιώθω ξεχωριστός. Από την άλλη όλη αυτή η στήριξη και η αγάπη δημιουργεί μια τεράστια πίεση. Γιατί είναι μια τεράστια ευθύνη που προέρχεται από αυτή την εκτίμηση του κόσμου, από την αγάπη τους. Όταν χάνω έναν αγώνα νιώθω απέραντη ντροπή όπως και για αυτήν την ήττα στον τελικό, μου είναι πολύ δύσκολο να βγω απο το σπίτι επειδή καταλαβαίνω ότι τους έχω απογοητεύσει. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό, αλλά αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η μοίρα μου.

Έχω δουλέψει πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, έχω δεθεί με την ομάδα, με την Θεσσαλονίκη, με την Ελλάδα. Είχαμε μαζί μια τεράστια επιτυχία και αυτά όλα τα οφείλω στον Ιβάν Σαββίδη, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος που με έφερε εδώ, ο άνθρωπος που μου έδωσε πολλά και μεταξύ αυτών μια μεγάλη αυτοπεποίθηση. Με βοήθησε πολύ ειδικά στις δύσκολες στιγμές και μου στάθηκε. Σίγουρα είχαμε και αντιφατικές συζητήσεις, έβαλε τεράστια πίεση σε εμένα, αλλά κατάλαβα ότι αυτός έιναι ο τρόπος ζωής του. Ξέρω ότι μέσα του όσο πίεση και αν έβαλε σε εμένα, με θεωρούσε και με θεωρεί μέλος της οικογένειας του».