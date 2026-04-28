«Θέλει να μείνει στην Ευρώπη ο Αλμέιδα»

Παρά το ενδιαφέρον ομάδων από το Μεξικό, ο Ματίας Αλμέιδα θέλει να συνεχίσει να δουλεύει στην Ευρώπη.

Καλό όνομα έχει στο Μεξικό ο Ματίας Αλμέιδα και αρκετές ομάδες μέσα στα χρόνια έχουν προσπαθήσει να τον προσεγγίσουν, μετά την επιτυχημένη του τριετία στην Τσίβας. Αυτή την περίοδο η Κρουζ Αζούλ και η Μοντερέι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή ενόψει της νέας σεζόν. Ωστόσο ο Αργεντινός τεχνικός δεν αποτελεί εύκολη περίπτωση, καθώς ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να εργάζεται στην Ευρώπη.

Ο δημοσιογράφος της μεξικάνικης «Marca» Μάρκο Καντσίνο επιβεβαίωσε στο ότι η Κρουζ Αζούλ έχει μιλήσει ήδη στον Αλμέιδα, όμως η υπόθεση είναι αρκετά πιο... σύνθετη από τι φαίνεται. Κι αυτό επειδή ο «Πελάδο» περιμένει μια νέα ευκαιρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, θα φανεί αν ο Αλμέιδα βρει νέα ομάδα στην Ευρώπη, ή θα γυρίσει στο Μεξικό.

