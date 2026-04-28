Αυτός είναι ο 89χρονος που έχει πυροβολήσει πέντε άτομα στο κέντρο της Αθήνας

Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του 89χρονου που εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και το Ειρηνοδικείο στην Λουκάρεως και πυροβόλησε συνολικά πέντε υπαλλήλους.

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος διαφεύγει της σύλληψης και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το πρωί της Τρίτης (28/4) ο ηλικιωμένος εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, τραυματίζοντάς τον.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην χρήση τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, παράσχοντας τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Στη συνέχεια, ο 63χρονος άνδρας που δέχθηκε τα πυρά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σε καλή κατάσταση.

Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε, ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός αμέσως μετά την επίθεση, ενώ έσπευσε και κλιμάκιο της Ασφάλειας για να ληφθούν καταθέσεις και να διακριβωθούν οι λόγοι που οδήγησαν τον δράστη σε αυτή του την πράξη.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως ο ηλικιωμένος μετέβη με ταξί στο Εφετείο, στην οδό Λουτκάρεως και άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερα ακόμα άτομα.

Ο 89χρονος διέφυγε ξανά, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του, πριν προλάβει να κάνει και άλλο κακό.

Οι αναζητήσεις για τον δράστη, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κοντά στο κτίριο του Εφετείου εντοπίστηκε η καραμπίνα και κατασχέθηκε, καθώς φαίνεται πως ο 89χρονος την πέταξε όταν τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: news247.gr