Σάρι: «Δεν ήμουν χαρούμενος με την πώληση Μανδά - Θλιβερό να παίζουμε με 5.000 οπαδούς»

Δυσαρεστημένος με την πώληση του Χρήστου Μανδά δήλωσε ο Μαουρίτσιο Σάρι, ενώ παράλληλα ανέδειξε το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Λάτσιο και την πενιχρή προσέλευση οπαδών στο γήπεδο.

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για την αποχώρηση του Έλληνα τερματοφύλακα στην Μπόρνμουθ τον περασμένο Ιανουάριο, σημειώνοντας την απογοητευτική εικόνα στις κερκίδες του Ολίμπικο το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα πρέπει να ρωτήσετε τον πρόεδρο. Επιμένει στις απόψεις του, είναι σαφές ότι δεν θα πειστεί από κανέναν. Δεν ξέρω καν πώς μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ειλικρινά ότι το να παίζεις έτσι αρχίζει να γίνεται θλιβερό . Όταν περνούν δύο ή τρεις μήνες, αρχίζει να γίνεται θλιβερό. Δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω ποιος θα έχει τη δύναμη να το διορθώσει. Ανησυχώ, δεν είναι διασκεδαστικό να παίζεις με 5.000 ανθρώπους σε ένα στάδιο 70.000 θέσεων, ακόμα κι αν αυτοί που έρχονται καταφέρουν να μας υποστηρίξουν. Μίλησα με τα παιδιά μετά την προθέρμανση και κι αυτοί ήταν λίγο στεναχωρημένοι από αυτή την κατάσταση . Είναι μια κατάσταση που μας κοστίζει βαθμούς, ακόμα κι αν δεν ξέρω πόσους.



Όταν πουλήθηκε ο Μανδάς δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε μέχρι τότε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ήμασταν αρκετά τυχεροί που βρήκαμε αυτό το παιδί που είναι πολύ υψηλού επιπέδου, τον Μότα, ο οποίος τα πηγαίνει καλά. Ελπίζω να παραμείνει προσγειωμένος γιατί δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιώσει σημαντικά δύο με τρεις πτυχές του παιχνιδιού του, παρόλα αυτά έχει σημαντικά προσόντα».