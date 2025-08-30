Ο Ροβάνπερα προηγείται στο Ράλι της Παραγουάης

Ο Φινλανδός, Κάλε Ροβάνπερα (Toyota) έχει το προβάδισμα στο Ράλι Παραγουάης, που είναι ο 10ος από τους 14 αγώνες WRC.

Μετά την όγδοη ειδική διαδρομή της πρώτης ημέρας, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής (2022, 2023), άφησε πίσω του τα Hyundai του Γάλλου, Αντριέν Φουρμό και του Εσθονού, Οτ Τάνακ, με διαφορά 7,1 και 7,6 δευτερολέπτων, αντίστοιχα.

Συνεχίζοντας από τον εντός έδρας θρίαμβό του στις αρχές Αυγούστου, ο Ροβάνπερα απέφυγε τα προβλήματα και απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα, που δεν φαίνεται καθοριστικό, δεδομένης της απαιτητικής διαδρομής τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς.

Οπως συνέβη με τον Γάλλο, Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), ο οποίος έχασε περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα στην αρχή της ημέρας λόγω κλαταρισμένου ελαστικού. Νικητής τεσσάρων από τις οκτώ ειδικές διαδρομές της ημέρας, ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πάνω από 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φινλανδό πρωτοπόρο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του παγκοσμίου πρωταθλήματος, Ελφιν Εβανς (Toyota) δεν αντιμετώπισε κανένα σοβαρό περιστατικό, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη θέση και σε απόσταση 21 δευτερολέπτων από τον Ροβάνπερα. Ο Ουαλός οδηγός, προηγείται του νυν παγκόσμιου πρωταθλητή, Τιερί Νεβίλ (Hyundai), ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στο τιμόνι με το i20 του στις αρχές της ημέρας, και βρίσκεται 25 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο.

Σήμερα (30/8) θα διεξαχθούν απτά ειδικές διαδρομές, που καλύπτουν 113,6 χιλιόμετρα.