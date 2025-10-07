ΖeniΘ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρουν την απόλυτη μπασκετική εμπειρία, για 5η συνεχόμενη χρονιά

H μοναδική μπασκετική εμπειρία της ΖeniΘ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζεται δυναμικά για 5η συνεχή χρονιά και, αυτή τη φορά, ανεβάζει το μπάσκετ σε νέα επίπεδα!

Η συνεργασία της κορυφαίας εταιρείας ενέργειας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κάνει το μπάσκετ ακόμα πιο συναρπαστικό, με δράσεις γεμάτες ενέργεια και έπαθλα που ενισχύουν την επιβράβευση, εντός και εκτός γηπέδου.

Το μπασκετικό παιχνίδι ξεκινά στο «σπίτι» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τη ZeniΘ να δίνει το «παρών» στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, με ουσιαστική και διαδραστική παρουσία, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ενημερωθούν, να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας και να επιβραβευτούν. Η παρουσία της ZeniΘ στο level 3 του ανανεωμένου Telekom Center Athens, έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σύνδεση με το κοινό, τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης.

Level 3 - ZeniΘ Box: Το απόλυτο Energy Quiz & ο Πράσινος Θρόνος

Στο επίπεδο 3 του ανανεωμένου Telekom Center Athens, μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, γνώση και διασκέδαση, περιμένει τους επισκέπτες στο εντυπωσιακό ZeniΘ Box. Εδώ βρίσκεται το διαδραστικό Energy Quiz της ZeniΘ, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων που δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν έξυπνους τρόπους για να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποδοτικά και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Μέσα από ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά ερωτήματα, οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν πολύτιμα tips για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα θα επιβραβευτούν με ξεχωριστά έπαθλα.

Δίπλα ακριβώς, βρίσκεται ο εντυπωσιακός Πράσινος Θρόνος της ZeniΘ, εμπνευσμένος από την πορεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο φωτογράφισης, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους «στιγμή κορυφής», να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους, να τις μοιραστούν στα social media και φυσικά, να κερδίσουν αποκλειστικά δώρα. Το ZeniΘ Box συνδυάζει γνώση, ψυχαγωγία και ενέργεια σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Διαγωνισμοί & Μεγάλα Δώρα

Αν ψάχνεις ευκαιρία για να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, η ΖeniΘ σου δίνει τη λύση με ένα ξεχωριστό διαγωνισμό! Στον ειδικό διαμορφωμένο χώρο της ΖeniΘ στο Level 3, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό «Elevate Your Home Part 2» μπαίνοντας στην κλήρωση για δωροεπιταγές συνολικής αξίας έως 15.000€ κάθε μήνα, για την αναβάθμιση του σπιτιού τους με ενεργειακές συσκευές. Ο επιτυχημένος διαγωνισμός επιστρέφει για δεύτερη χρονιά και θα διαρκέσει έως τις 8 Μαρτίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας έως και 7.000€ έκαστος.

Παράλληλα με τις δράσεις, η ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει η ZeniΘ συνεχίζεται και εκτός γηπέδου, στην εφαρμογή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το "Club 1908", μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στις κορυφαίες προσφορές της ZeniΘ, καθώς και στην εύκολη αγορά εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας.

Και η μπασκετική εμπειρία δε σταματά εδώ! Η ZeniΘ σύντομα θα δώσει την ευκαιρία στους λάτρεις του μπάσκετ να ζήσουν από κοντά την μοναδική εμπειρία του παιχνιδιού. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τους εντός έδρας αγώνες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στο Telekom Center Athens, μέσα από ένα νέο διαγωνισμό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η συνεργασία της ZeniΘ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έχει εδραιωθεί και εξελιχθεί σε μια πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης και ανταπόδοσης χάρη στην πολυετή και επιτυχημένη πορεία της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο ο στόχος της ZeniΘ να καλλιεργεί ένα “safe space” για τους καταναλωτές της, επιβραβεύοντας τους και ενισχύοντας, συγχρόνως, τους δεσμούς μαζί τους.