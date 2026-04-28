Ρουντ: «Όλα είναι πιθανά σε αυτό το άθλημα» (vid)

Ο Κάσπερ Ρουντ έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά στη Μαδρίτη και ήταν φυσικά πολύ χαρούμενος για τον χαρακτήρα που έδειξε στο φινάλε της αναμέτρησης.

«Πολλές εναλλαγές σήμερα, πολλές συναρπαστικές στιγμές αλλά και δύσκολες», ανέφερε στο Ziggo Sport ο κάτοχος του τίτλου. «Τι αγώνας... Νομίζω ότι αν κάποιος βλέπει τένις για πρώτη φορά και παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα, θα δει όλα όσα έχει να προσφέρει το τένις. Πολλοί εντυπωσιακοί πόντοι, πολλές καλές φάσεις, κρίσιμες στιγμές και, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ότι είχε δύο ματς πόιντ στο δικό μου σερβίς προς το τέλος και ήμουν πολύ κοντά στο να αποκλειστώ. Ευτυχώς, βρίσκομαι εδώ ως νικητής του αγώνα, κάτι που δείχνει ότι όλα είναι πιθανά σε αυτό το άθλημα και πραγματικά είμαι χαρούμενος και περήφανος με τον τρόπο που γύρισα τον αγώνα».

Μίλησε και με πολύ καλά λόγια για τον Τσιτσιπά. «Ειλικρινά, ήταν πολύ ωραίο που έπαιξα ξανά με τον Στέφανο, είχε περάσει λίγος καιρός από την τελευταία φορά που αναμετρηθήκαμε. Ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς πέρσι και ίσως δεν έχει παίξει το καλύτερό του τένις τον τελευταίο καιρό, αλλά σήμερα ένιωσα ότι έκανε έναν πολύ καλό αγώνα και ήταν ωραίο που ξαναζήσαμε αυτή την εμπειρία και οι δυο μας. Νομίζω ότι και οι δύο έχουμε βρεθεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που είμαστε τώρα, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε ακόμη να παίξουμε καλό τένις και σίγουρα υπήρχαν μερικά highlights σήμερα».