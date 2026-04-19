Τρίτος τίτλος στο χώμα για Φις (vids)

Ο Αρτούρ Φις νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ σε straight sets και κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο στη Βαρκελώνη (ATP 500).

Σε εξαιρετική κατάσταση ο 21χρονος Γάλλος (No.30), επικράτησε του 28χρονου Ρώσου (Νο.15) με 6-2, 7-6(2) σε 1 ώρα και 50 λεπτά και έφτασε τους τέσσερις τίτλους καριέρας, από τους οποίους οι τρεις είναι στο χώμα.

Ο νεαρός τενίστας, που έχει στο πλευρό του τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν λόγω τραυματισμού στη μέση, αλλά έχει επιστρέψει... φουριόζος και δείχνει έτοιμος να κάνει πολλές ζημιές!

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κερδίσει 16 από τους 19 τελευταίους αγώνες του και έχει σκαρφαλώσει στο Νο.6 του Race, παρότι δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο απολογισμός του στα τέσσερα τελευταία τουρνουά του είναι άκρως εντυπωσιακός: τελικός στην Ντόχα, προημιτελικά στο Indian Wells, ημιτελικά στο Μαϊάμι και τίτλος στη Βαρκελώνη!

Τα λόγια του Ρούμπλεφ στην τελετή απονομής τα λένε όλα: «Ο τρόπος που παίζεις είναι απίστευτος. Το επίπεδο στο οποίο αγωνίστηκες σήμερα και γενικά τα τελευταία δύο χρόνια αποδεικνύει ότι είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο tour. Το να είσαι εκτός για μισό χρόνο και να επιστρέφεις σε αυτό το επίπεδο είναι κάτι εξωπραγματικό. Eγώ προπονούμαι κάθε μέρα και δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για σένα και το αξίζεις 100%».

Ο Φις, πάντως, πήγε να μπλέξει σε περιπέτειες κόντρα στον Ρούμπλεφ, καθώς έχασε προβάδισμα με 5-2 στο δεύτερο σετ και ο Ρώσος βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-6, αφού πρώτα έσωσε τρία ματς πόιντ του Γάλλου στο 5-4. Ο Φις, ωστόσο, πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο σημείο αυτό και έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ, όπου ήταν κυρίαρχος και κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη του.

Αυτός ήταν ο πρώτος του τίτλος μετά το Τόκιο το 2024 και ήρθε παρότι βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο ματς πόιντ του Τερένς Ατμάν στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης!

Με την πορεία του στη Βαρκελώνη ο Φις θα ανεβεί αύριο (20/4) στο Νο.25 του κόσμου και θα προσπεράσει τον Αρτούρ Ριντερκνές, για να γίνει ο Νο.1 τενίστας της Γαλλίας. Έχει πλέον τρία 500άρια στην τροπαιοθήκη του και «έπιασε» τον Γκαέλ Μονφίς, που ήταν ο μόνος Γάλλος με αυτή την επίδοση.

From match point down in R1 to CHAMPION 🏆@ArthurFils lifts the iconic Trofeo Conde de Godó!#BCNOpenBS pic.twitter.com/yw70xkqmOr — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026