Αήττητη στα χιαστί η εθνική

Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα tie στην Μπάνια Λούκα πέτυχε η εθνική και κατέλαβε, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στο Group A του Billie Jean King Cup.

Η αρχή έγινε με τη Μάρθα Ματούλα, που επέστρεψε στη δράση μετά την πρώτη μέρα των αγώνων και επικράτησε με 6-1, 7-5 της Κλαρίσα Μπλόμκβιστ, βάζοντας την Ελλάδα στη θέση του οδηγού απέναντι στη Φινλανδία.

Αμέσως μετά μπήκε στο court η Μαρία Σάκκαρη, που δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ, όμως ξεπέρασε το εμπόδιο της Λάουρα Χιεταράντα με 6-4, 7-6(3) και «έγραψε» το 2-0 για την εθνική.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο (11/4) τη Νότια Αφρική, τη δεύτερη του άλλου γκρουπ, και με νίκη εξασφαλίζει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup.