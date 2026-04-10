Αήττητη στα χιαστί η εθνική

Η αρχή έγινε με τη Μάρθα Ματούλα, που επέστρεψε στη δράση μετά την πρώτη μέρα των αγώνων και επικράτησε με 6-1, 7-5 της Κλαρίσα Μπλόμκβιστ, βάζοντας την Ελλάδα στη θέση του οδηγού απέναντι στη Φινλανδία.
Αμέσως μετά μπήκε στο court η Μαρία Σάκκαρη, που δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ, όμως ξεπέρασε το εμπόδιο της Λάουρα Χιεταράντα με 6-4, 7-6(3) και «έγραψε» το 2-0 για την εθνική.
Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο (11/4) τη Νότια Αφρική, τη δεύτερη του άλλου γκρουπ, και με νίκη εξασφαλίζει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup.