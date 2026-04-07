Δύο στα δύο με Σάκκαρη η εθνική

Mετά το χθεσινό 3-0 επί της Κύπρου, η Ελλάδα τέθηκε σήμερα αντιμέτωπη με τη γηπεδούχο Βοσνία και έκανε το δύο στα δύο, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα προς την κατάληψη μιας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων του γκρουπ της.
Η αρχή έγινε με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που επικράτησε της Σάρα Μίκατσα με 6-4, 1-6, 6-3 και ακολούθησε το σαφώς πιο άνετο 6-0, 6-3 της Μαρίας επί της Έμα Μπούργκιτς. Ακολουθεί το διπλό, αν και η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη νίκη στο tie.
Οι δύο πρώτες ομάδες των Group A και Β περνούν στην επόμενη φάση, όπου θα διασταυρωθούν και οι νικήτριες ομάδες θα περάσουν στο Group Ι του Billie Jean King Cup.
Η εθνική βρίσκεται στο Group A μαζί με Βοσνία, Κύπρο, Φινλανδία και Αυστρία.