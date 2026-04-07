Δύο στα δύο με Σάκκαρη η εθνική

Η Μαρία Σάκκαρη ενσωματώθηκε χθες στην αποστολή της εθνικής στην Μπάνια Λούκα και σήμερα έκανε το καθήκον της, βοηθώντας την ελληνική ομάδα να πετύχει τη δεύτερη νίκη της στo Group II του Billie Jean King Cup.

Mετά το χθεσινό 3-0 επί της Κύπρου, η Ελλάδα τέθηκε σήμερα αντιμέτωπη με τη γηπεδούχο Βοσνία και έκανε το δύο στα δύο, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα προς την κατάληψη μιας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων του γκρουπ της.

Η αρχή έγινε με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που επικράτησε της Σάρα Μίκατσα με 6-4, 1-6, 6-3 και ακολούθησε το σαφώς πιο άνετο 6-0, 6-3 της Μαρίας επί της Έμα Μπούργκιτς. Ακολουθεί το διπλό, αν και η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη νίκη στο tie.

Οι δύο πρώτες ομάδες των Group A και Β περνούν στην επόμενη φάση, όπου θα διασταυρωθούν και οι νικήτριες ομάδες θα περάσουν στο Group Ι του Billie Jean King Cup.

Η εθνική βρίσκεται στο Group A μαζί με Βοσνία, Κύπρο, Φινλανδία και Αυστρία.