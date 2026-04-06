Πρώτο βήμα από την εθνική γυναικών στη Βοσνία

Ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Κύπρου στην Μπάνια Λούκα η εθνική γυναικών και έβαλε βάσεις πρόκρισης στο Group I της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup.

Η αρχή έγινε με τη Μάρθα Ματούλα, που επικράτησε με 6-2, 6-1 της Όλγκα Ντανίλοβα, «γράφοντας» το 1-0 για την ελληνική ομάδα.

Τη σκυτάλη πήρε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που βρέθηκε να χάνει 1-6, 0-4 από τη Ραλούκα Σέρμπαν, αλλά έφερε τα πάνω κάτω και πήρε τη νίκη με 1-6, 6-4, 6-0!

Η Ελλάδα κέρδισε και το ματς του διπλού, όπου οι Έλενα Κοροκοζίδη και Μάρθα Ματούλα επικράτησαν των Όλγκα Ντανίλοβα και Νίνα Ανδρονίκου με 3-6, 6-2, 10-2, για να κλείσει το tie με 3-0.

Η εθνική θα τεθεί αύριο (7/4) αντιμέτωπη με τη γηπεδούχο Βοσνία και λογικά θα έχει στη σύνθεσή της και τη Μαρία Σάκκαρη.