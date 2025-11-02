Σακελλαρίδης: «Είμαι χαρούμενος με την κατεύθυνση που παίρνω»

«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία να έχουμε αυτή τη διοργάνωση στην Αθήνα, να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στο κυρίως ταμπλό, ήταν κάτι που πριν λίγους μήνες δεν το περίμενα με τίποτα», είπε ο 21χρονος τενίστας σε συνέντευξη τύπου μετά την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία. Μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με το ματς, μπήκα με ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό μου, είχα πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και τις εκτέλεσα με έναν τρόπο που με αφήνει ικανοποιημένο. Για μένα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία».

Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα για να έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει τη νίκη; «Σίγουρα υπήρχαν κάποια θέματα αγωνιστικά, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσεις και την πίεση της περίστασης, μπορεί να αμφισβητήσεις πολλά πράγματα με την πίεση. Σίγουρα στην αρχή θα μπορούσα να επιστρέφω καλύτερα, να είμαι μέσα στα γκέιμ όπου σέρβιρε ο Νούνο. Σέρβιρε εκπληκτικά στο πρώτο σετ, είχε πολύ υψηλό ποσοστό στο πρώτο σερβίς. Θα μπορούσα να βρω περισσότερο ρυθμό στα χτυπήματά μου, να χτυπάω πιο γρήγορα, να κατέχω τον χώρο μου στον πόντο, αλλά όλα αυτά είναι εμπειρίες για την επόμενη φορά».

Μίλησε στη συνέχεια πιο αναλυτικά για τις επιστροφές του: «Ήταν δύσκολες οι συνθήκες σε ένα γρήγορο γήπεδο με τις μπάλες να δυσκολεύουν πολύ. Ήταν κάτι που προσπαθούσα να αντιμετωπίσω και στις προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες. Χαίρομαι που σιγά-σιγά ξεκίνησα να νιώθω πιο άνετα, αλλά μου πήρε πολύ χρόνο».

Για τον κόσμο ανέφερε τα εξής: «Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη και ο κόσμος σεβάστηκε πολύ τον Νούνο. Ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος σε διοργανώσεις ATP, αλλά αντέδρασε πολύ ωραία. Σεβάστηκαν τον αντίπαλο και υποστήριξαν εμένα όσο πιο πολύ γινόταν, το έβλεπα πόσο ήθελαν να με δουν να μάχομαι, να βρίσκομαι στο παιχνίδι. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα».

Ο Στέφανος έκανε το ντεμπούτο του στο ATP tour, αλλά γνωρίζει ότι χρειάζεται δουλειά για να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. «Έχω πάρει μια κατεύθυνση στο παιχνίδι μου, που τη βλέπω να με στέλνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Προϋποθέτει και πολλή δουλειά, προϋποθέτει να σταθεροποιηθούν αρκετές λεπτομέρειες, να σταθούν σε πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά είμαι χαρούμενος με την κατεύθυνση που παίρνω, είναι πολλές αποφάσεις εντός και εκτός γηπέδου που θα με καθοδηγήσουν».

Ο νεαρός τενίστας έχει παίξει, πάντως, αρκετά καλά όποτε έχει πέσει πάνω σε εδραιωμένους παίκτες της ATP. «Σίγουρα αυτό μου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση πάρα πολύ. Για μένα θέλω να ξεχωρίσω αυτό το ματς (Μπόρζες) από τα υπόλοιπα δύο με τον Φονσέκα και με τον Τζάρι. Θέλω να πραγματοποιήσω αλλαγές στο παιχνίδι μου. Σήμερα ήμουν χαρούμενος που τις είδα σε ένα ματς με τόση πίεση και τόση αξία, που κατάφερα να τις βγάλω. Αυτό το ματς μου δίνει αυτοπεποίθηση και αν μπορέσω να το πάρω και να προχωρήσω μπροστά, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Ο Σακελλαρίδης έχει τώρα μια τελευταία ευκαιρία για να μπορέσει να μπει στα προκριματικά του Australian Open. «Mου έχει μείνει ένα ακόμη τουρνουά στη Γαλλία, θα πάω στη Λιόν την επόμενη εβδομάδα. Είναι το τελευταίο τουρνουά για φέτος. Χρειάζομαι μια εξαιρετική πορεία εκεί για να πάρω την πρόκριση. Θα κάνω τη δουλειά που χρειάζεται, να νιώσω καλά με το παιχνίδι μου, να δω τις λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά σήμερα και ελπίζω να πάει καλά για να πάρω την πρόκριση».