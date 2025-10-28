Ήττα-σοκ του Αλκαράθ στο Παρίσι! (vid)

Ο Κάμερον Νόρι έριξε τη «βόμβα» στο Παρίσι: λύγισε με ανατροπή τον Κάρλος Αλκαράθ και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του!

Πιθανότατα στο χειρότερο ματς του για τη φετινή σεζόν, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο υπέπεσε σε 54 αβίαστα λάθη (!) και ηττήθηκε με 4-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 23 λεπτά. Στα 30 του χρόνια ο Νόρι (Νο.31), κατάφερε για πρώτη φορά στη ζωή του να νικήσει Νο.1 στον κόσμο!

Πέρα από τη μεγάλη του επιτυχία, ο Βρετανός έβαλε φρένο στο σερί των 17 νικών του Αλκαράθ σε Masters (είχε να ηττηθεί από τον περασμένο Μάρτιο), ενώ ολοκληρώθηκε και το σερί των 9 τελικών του νεαρού Ισπανού!

Αν, μάλιστα, ο Γιάνικ Σίνερ κατακτήσει τον τίτλο στο Παρίσι, τότε θα επιστρέψει τη Δευτέρα (3/11) στο Νο.1 του κόσμου, αν και θα μείνει εκεί μόνο μια εβδομάδα, καθώς στη συνέχεια θα «πέσουν» οι βαθμοί από το περσινό ATP Finals.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τον Νόρι, ο Κάρλος ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό και φάνηκε να ενοχλείται από το αργό (όπως έλεγε) court της διοργάνωσης. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ο 24χρονος Ισπανός δεν έχει καταφέρει να δείξει το ταλέντο του σε indoor τουρνουά...

Ο Νόρι θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στα δύο ξαδέρφια, τους Αρτούρ Ριντερκνές και Βαλεντέν Βασερό.

Στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης πέρασε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με το 6-3, 6-1 επί του Τζάουμε Μουνάρ και έχει τώρα ραντεβού με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που στο πρώτο του ματς μετά το Wimbledon απέκλεισε χθες τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (7-6, 6-1).

Ο Ζοάο Φονσέκα, τέλος, μπήκε με φόρα από τη Βασιλεία, επικράτησε του Ντένις Σαποβάλοφ με 5-7, 6-4, 6-3 και θα παίξει στη φάση των «32» με τον Καρέν Χατσάνοφ.