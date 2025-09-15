Φονσέκα για Τσιτσιπά: «Ήξερα ότι ήταν αγχωμένος»

Ο Ζοάο Φονσέκα εξήγησε πώς κατάφερε να γυρίσει το τρίτο σετ κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά και να σφραγίσει την πρόκριση της Βραζιλίας στους qualifiers του Davis Cup.

«Όταν παίζεις για τη χώρα σου, έρχεται η πίεση, ήξερα ότι θα γίνει αυτό», παραδέχτηκε ο 19χρονος Βραζιλιάνος στη συνέντευξη τύπου. «Πριν σερβίρει στο 5-4, ο Ζάιμε, ο κάπτεν μας, μου είπε να συνεχίσω να πιστεύω, να παραμείνω θετικός, διότι θα υπάρξει πίεση για εκείνον. Παίζει στη χώρα του, μπροστά στον κόσμο, χρειάζεται αυτό το ματς για να ισοφαρίσει τη σειρά. Απλά πίστεψα, απλά έκανα το παιχνίδι μου, έχασε εύκολα χτυπήματα, που είναι φυσιολογικό στο τένις. Συνέχισα να πιστεύω και μετά η ομάδα μου με έκανε πιο θετικό και οι Βραζιλιάνοι μπορεί να ήταν λίγοι, αλλά έκαναν φασαρία και με βοήθησαν πολύ ώστε να πιστεύω ότι θα κερδίσω το ματς».

Πώς έγινε αυτή η μεγάλη ανατροπή; «Απλά προχωράς πόντο με πόντο. Πρέπει να είσαι επιθετικός, σταθερός, να μην κάνεις λάθη, να συνεχίσεις. Σε κάθε πόντο κοιτούσα τον πάγκο, τον κάπτεν και τους παίκτες, παραμένοντας θετικός. Έχανε εύκολες μπάλες, ήξερα ότι ήταν αγχωμένος και έπρεπε να συνεχίσω να πιέζω. Στο 5-5 σέρβιρα καλά και στο 5-6 συνέχισα να πιέζω και να πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω το ματς. Εκείνος σκεφτόταν περισσότερο όταν χτυπούσε την μπάλα. Είμαι χαρούμενος που συνέχισα να πιστεύω, ήταν σπουδαίο ματς».

Δεν θεωρεί, πάντως, ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του: «Αν λάβεις υπ' όψιν το ranking δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη. Έπαιζα, όμως, για τη χώρα μου και ήταν καθοριστικό ματς, γιατί είτε θα γινόταν το 2-2 ή θα κερδίζαμε το tie. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, ένας από τους πιο σημαντικούς που έχω παίξει. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που κέρδισα και συνεχίζουμε».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε πώς θα πανηγυρίσει τη νίκη: «Η ομάδα ήδη γιορτάζει, μετά τη νίκη έφεραν σαμπάνια! Είναι πολύ κουλ, κάθε Davis Cup είναι ευκαιρία για εμάς τους παίκτες να είμαστε με την ομάδα, να το απολαμβάνουμε εντός και εκτός court. Θα το γιορτάσουμε, αν και έxω πτήση αύριο το πρωί και πάω στο Σαν Φρανσίσκο (για το Laver Cup). Yπάρχει χρόνος!».

Είπε και ποιες ήταν οι εντυπώσεις του από την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας. «Μου άρεσε πολύ. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στην Ελλάδα, η Αθήνα ήταν ένα μέρος που ήθελα να επισκεφτώ. Κυρίως ήμασταν στο ξενοδοχείο και στις εγκαταστάσεις, που είναι καλύτερο για εμάς τους παίκτες. Μια μέρα, όμως, πήγαμε σε ένα εστιατόριο στο κέντρο και περάσαμε ωραία. Επισκεφτήκαμε κάποια ιστορικά σημεία της πόλης. Θα ήθελα, όμως, να πάω σε παραλίες, ίσως αν επιστρέψω εδώ για διακοπές μια μέρα. Απλά για να δω αυτά τα όμορφα μέρη που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Μου άρεσε, πάντως, πολύ εδώ. Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι υπέροχες, μοντέρνες, είναι πολύ ωραία».

Για την εμφάνιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο γήπεδο τόνισε: «Είχα ακούσει ότι θα ερχόταν και είδα ότι ήρθε την ώρα του ματς. Ήταν τιμή να παίξω μπροστά του. Ελπίζω να του άρεσε!».

Δεν απέκλεισε, τέλος, την πιθανότητα να παίξει στο τουρνουά της Αθήνας, «Μπορεί να επιστρέψω. Ακόμα κοιτάω το πρόγραμμα με την ομάδα μου, θα δούμε!».