Εκτός τελικού ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο του σε τουρνουά Challenger.

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.315) έχασε με 6-2, 6-4 από τον Σλοβάκο Άλεξ Μόλτσαν, άλλοτε Νο.38, και έμεινε εκτός τελικού στην Κωνσταντινούπολη.

Με την εξαιρετική πορεία του στη διοργάνωση, πάντως, θα κάνει την πρώτη του είσοδο στο Top 300 του κόσμου και θα ανεβεί γύρω στο Νο.285 της κατάταξης.

Λίγο αργότερα ο Στέφανος έπαιξε στον τελικό του διπλού με παρτενέρ τον Ινδό Κάραν Σινγκ και η ομάδα τους έχασε με 7-6(2), 6-1 από τους Κάρολ/Μασούρ.

Επόμενος σταθμός για τον Σακελλαρίδη είναι τώρα η Αθήνα, καθώς θα παίξει για δεύτερη φορά στο Davis Cup και θα είναι βασικό όπλο της εθνικής ομάδας απέναντι στη Βραζιλία (13-14/9).