Επιβλητική η Σβιόντεκ, άφησε εκτός την Γκοφ η Οσάκα (vids)

Ίγκα Σβιόντεκ και Ναόμι Οσάκα προκρίθηκαν με επίδειξη δύναμης στα προημιτελικά του US Open!

Η 24χρονη Πολωνή, Νο.2 στον κόσμο, χρειάστηκε μόλις 64 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.12) με 6-3, 6-1 και να κλείσει θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα της.

Έχει κερδίσει πλέον εννιά ματς στη σειρά και είναι η νεαρότερη τενίστρια μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2005 που καταφέρνει να περάσει στους προημιτελικούς και των τεσσάρων major της σεζόν!

Η επόμενη αντίπαλός της θα προκύψει από την αναμέτρηση της Αμάντα Ανισιμόβα με την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, που θα κλείσει το πρόγραμμα στο Arthur Ashe.

Μεγαλύτερη αίσθηση, βέβαια, έκανε η νίκη της Ναόμι Οσάκα επί της Κόκο Γκοφ, η οποία ήρθε και αυτή σε 64 λεπτά! Η 27χρονη Γιαπωνέζα (Νο.24) επικράτησε της νεαρής Αμερικανίδας (Νο.3) με 6-3, 6-2 και πέρασε σε προημιτελικά Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Australian Open 2021.

Συνολικά είναι η πέμπτη φορά που περνάει σε οκτάδα major (τρίτη στη Νέα Υόρκη) και όποτε φτάνει σε αυτή τη φάση, ολοκληρώνει την πορεία της με τίτλο!

Η Οσάκα θα παίξει στη συνέχεια με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάρτα Κόστγιουκ και την Καρολίνα Μούχοβα.

Θυμίζουμε ότι τα ζευγάρια της προημιτελικά φάσης που βγήκαν χθες είναι Σαμπαλένκα-Βοντρούσοβα και Πεγκούλα-Κρεϊτσίκοβα.

Another clinical outing from Swiatek as she get past Alexandrova in straight sets! pic.twitter.com/fuOWwUuEvG — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025