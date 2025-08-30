Οσάκα-Γκοφ στον τέταρτο γύρο της Νέας Υόρκης! (vids)

Δύο νικήτριες του US Open θα μονομαχήσουν στη φάση των «16» της διοργάνωσης: Ναόμι Οσάκα και Κόκο Γκοφ!

Η 22χρονη Αμερικανίδα, Νο.2 στον κόσμο, ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Μαγκνταλένα Φρεχ (Νο.33) με 6-1, 6-3 και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο της Νέας Υόρκης για τέταρτη σερί χρονιά!

Η 27χρονη Γιαπωνέζα (Νο.24), από την πλευρά της, είχε πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Ντάρια Κασάτκινα (Νο.18), την οποία άφησε εκτός με 6-0, 4-6, 6-3. Η πρωταθλήτρια του 2018 και του 2020 θα παίξει για πρώτη φορά μετά το Australian Open του 2021 σε τέταρτο γύρο σλαμ.

Η Γκοφ, που κατέκτησε το 2023 τον τίτλο στη Νέα Υόρκη, προηγείται στο head to head με 3-2, όμως είχε χάσει την πρώτη ever συνάντησή τους σε αυτή τη διοργάνωση το 2019. Τότε, βέβαια ήταν μόλις 16 ετών και η Οσάκα ήταν Νο.1 του κόσμου!

Το εισιτήριο για τη φάση των «16» πήρε και η Καρολίνα Μούχοβα, που έκανε την ανατροπή κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα και επικράτησε με 6-7(5), 6-4, 6-2. Απέναντί της θα βρει τη Μάρτα Κόστγιουκ, που σταμάτησε την Ντιάν Παρί με 3-6, 6-4, 6-2.

Coco cruising in straight sets! 🚀 pic.twitter.com/3JG2xuRbUA — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025