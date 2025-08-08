Oμιλία... 20 δευτερολέπτων από την Οσάκα (vid)

Θυμωμένη για την απώλεια του τίτλου και τις αντιδράσεις του κοινού στο Μόντρεαλ, η Ναόμι Οσάκα δεν άφησε και πολύ καλές εντυπώσεις στην ομιλία της στην τελετή απονομής.

Αυτό που εξέπληξε ιδιαιτέρως είναι ότι δεν συνεχάρη την αντίπαλό της, τη Βικτόρια Εμπόκο, που έχει μάλιστα αναφέρει ότι η 27χρονη Γιαπωνέζα είναι είδωλό της!

«Δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο», είπε η κάτοχος τεσσάρων major τίτλων μετά την ήττα της στον τελικό. «Απλά θα πω ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ την ομάδα μου, τα ball kids, τους διοργανωτές και τους εθελοντές. Ελπίζω να περάσατε καλά το βράδυ».

Η Οσάκα δεν έδωσε συνέντευξη τύπου, όπως θα έπρεπε να κάνει, αλλά μοιράστηκαν κάποιες γραπτές δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στις οποίες ανέφερε ότι ξέχασε να συγχαρεί την 18χρονη Καναδή.

Λίγες ώρες αργότερα, η σύγκριση με τον Καρέν Χατσάνοφ ήταν αναπόφευκτη.... Ο 29χρονος Ρώσος ηττήθηκε στον τελικό του Τορόντο από τον Μπεν Σέλτον, αλλά το πρώτο που έκανε ήταν να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλό του!

Naomi Osaka after losing to Victoria Mboko in Montreal final



“I don’t really wanna take up too much time. I’ll just say thank you to everyone. Thank you to my team, the ball kids, organizers, & volunteers. I hope you guys had a good night.”



pic.twitter.com/2FG17imqmK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025