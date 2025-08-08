Τρομερή Εμποκό: Πήρε το 1000άρι του Καναδά η 18χρονη!

H Βικτόρια Εμποκό έγραψε ιστορία, κατακτώντας στα 18 της χρόνια το 1000άρι του Καναδά, που είναι και ο 1ος τίτλος της καριέρας της! Από το Νο.85, θα ανεβεί στο Νο.25 του κόσμου η νεαρή Καναδή τενίστρια!

Ένα αξέχαστο τουρνουά έκλεισε όπως αρμόζει στο παραμύθι που έζησε αυτές τις δύο εβδομάδες στο Μόντρεαλ η 18χρονη.

Η νεαρή Καναδή τενίστρια επιβλήθηκε της κατόχου 4 Grand Slam τίτλων, Ναόμι Οζάκα, με 2-6, 6-4, 6-1.

Για δεύτερο συνεχόμενο ματς βρέθηκε πίσω με σετ η Εμποκό, αφού είχε χάσει το 1ο σετ και στον ημιτελικό, κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα.

Μόλις στα 18 της, έγινε η πρώτη Καναδή πρωταθλήτρια του καναδικού 1000αριού στην ιστορία του τουρνουά! Ήταν και η 1η που έπαιξε στον τελικό, όπως είχε γίνει και η 1η Καναδή γενικά στην open era που κέρδισε στο ίδιο τουρνουά 3 διαφορετικές πρωταθλήτριες Grand Slam τουρνουά - απόψε έγιναν 4: οι Κένιν, Γκοφ, Ριμπάκινα και Οζάκα.

Μετά το δυνατό ξεκίνημα της Οζάκα στον τελικό, η Εμποκό βρήκε αντίδραση και προηγήθηκε με 5-2 στο ο σετ. Η Οζάκα μείωσε σε 5-4, αλλά η 18χρονη έκανε το break στο 10ο game για το 6-4.

Το 3ο σετ ξεκίνησε όπως και το 2ο, με τις δύο παίκτριες να ανταλλάζουν από ένα break και την Καναδή να κάνει κι άλλο break για το 2-1. Η Οζάκα προσπάθησε να απαντήσει ξανά, αλλά η Εμποκό έσβησε 4 break points και κράτησε το σερβίς της για το 3-1.

Μετά απ' αυτό έκανε κι άλλο break, για να φτάσει στο 4-1. Η Οζάκα συνέχισε να παλεύει μέχρι και την τελευταία μπάλα, όμως η Εμποκό κέρδισε δύο ακόμα γεμάτα games με ισοπαλίες, για να κλείσει το ματς με 5 σερί games και διαμορφώνοντας το 6-1 στο τελευταίο σετ του τουρνουά.

Έτσι, το ιδανικό τέλος του παραμυθιού γράφτηκε από την Εμποκό, που στα 18 της χρόνια έγινε κάτοχος WTA 1000 τίτλου.

Από το Νο.85 του κόσμου θα "πετάξει" στο Νο.25 του κόσμου η Εμποκό, η οποία θα βελτιώσει την προηγούμενη θέση και το προηγούμενο career high της κατά 60 θέσεις!

Πολύ μεγάλο τουρνουά έκανε και η Οζάκα, η οποία επέστρεψε σε μεγάλο τελικό για 1η φορά μετά από 3,5 χρόνια. Η 27χρονη Γιαπωνέζα θα κερδίσει 25 θέσεις και θα βρεθεί στο Νο.24.

Αμφότερες, Εμποκό και Οζάκα, θα είναι seeders στο US Open, χάρη στο εκπληκτικό τουρνουά που έκαναν στο Μόντρεαλ.