Δεύτερος σερί τίτλος στο χώμα για Μπούμπλικ! (vid)

Ο 28χρονος Καζάκος (Νο.30) επικράτησε του Aρτούρ Καζό (Νο.100) με 6-4, 6-3 στον τελικό του Generali Open (ATP 250) πανηγυρίζοντας τον δεύτερο διαδοχικό του τίτλο στο χώμα – επιφάνεια που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν το δυνατό του σημείο.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη φορά στην καριέρα του που κατακτά τρεις τίτλους μέσα στην ίδια χρονιά, αφού είχε προηγηθεί και η νίκη του στο 500άρι του Χάλε. Πλέον μετρά συνολικά 7 τίτλους καριέρας, με ρεκόρ 7 νίκες και 7 ήττες σε τελικούς.

Οι τελευταίοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τον Mπούμπλικ, με απολογισμό 17 νίκες στα 19 πιο πρόσφατα παιχνίδια του. Εντυπωσιακή παρουσία είχε και στο Roland Garros, φτάνοντας έως τα προημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ.

Χάρη στην πορεία του, αναμένεται να κερδίσει άλλες 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και από τη Δευτέρα να βρίσκεται στο Νο.25 του κόσμου – νέο ρεκόρ για φέτος.

Ο επόμενος σταθμός για τον Μπούμπλικ θα είναι το Masters 1000 του Σινσινάτι. Επέλεξε να παρακάμψει το τουρνουά του Τορόντο, που ξεκινά αύριο, λόγω της μεγάλης παραμονής του στο Kιτζμπούελ και της έντονης αγωνιστικής δράσης των τελευταίων εβδομάδων.

Από την άλλη πλευρά, ο Καζό έπαιξε στον πρώτο του τελικό σε επίπεδο ATP. Ο 22χρονος Γάλλος, που πραγματοποιεί επίσης εξαιρετική σεζόν, θα ανέβει κατά 25 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στο Νο.75. Το career high του είναι το Νο.63.

