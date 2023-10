Αποκλείστηκε με τα... χίλια ζόρια η Ματούλα στην Κλουζ (vid)

H 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια τα έδωσε όλα κόντρα σε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο και την έφτασε στα όριά της, πριν πέσει... μαχόμενη στα 3 σετ.

Η Ματούλα, νούμερο 327 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τις δύο νίκες που έκανε στα προκριματικά του της διοργάνωσης μπήκε στο κυρίως ταμπλό, όμως η Πατρίσια-Μαρία Τιγκ έκαμψε την αντίστασή της στα 3 (6-4, 6-7 (5), 6-3) σετ και τσέκαρε εκείνη το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Παρά την ήττα, η πολύ καλή παρουαία της Ματούλας θα αποτυπωθεί και στην κατάταξή της, καθώς αναμένεται να πλησιάσει- ή ακόμα και να μπει- εντός του top-300.

A family victory 👩‍👧



Patricia Maria Tig celebrates with her daughter, Sofia, after defeating Matoula in three sets in Cluj-Napoca ❤️#TO2023 pic.twitter.com/MyMAZFVn4v