Σταμάτησε τον Γιούμπανκς ο Μεντβέντεφ (vids)

Δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο επικίνδυνος έχει γίνει στο χορτάρι, ο 27χρονος Ρώσος λύγισε την έκπληξη της φετινής διοργάνωσης με 6-4, 1-6, 4-6, 7-6(4), 6-1 σε σχεδόν τρεις ώρες και προκρίθηκε στον έκτο major ημιτελικό του. Είναι η πρώτη του φορά στην τετράδα του Wimbledon και εκεί λογικά θα βρει τον Κάρλος Αλκαράθ, που παίζει με τον Χόλγκερ Ρούνε στους «8».

Ο Μεντβέντεφ αποσυντονίστηκε μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ και όχι μόνο έχασε... πανηγυρικά το δεύτερο, αλλά έμεινε με το καλημέρα πίσω με μπρέικ και στο τρίτο.

Σιγά-σιγά, όμως, ξαναέβρισκε το παιχνίδι του και παρά το γεγονός ότι έχασε το τρίτο σετ και δεν μπόρεσε να «σπάσει» τον 27χρονο Αμερικανό (Νο.43) στο τέταρτο, κατάφερε να μείνει όρθιος στο τάι μπρέικ και να στείλει το ματς σε πέμπτο σετ.

Παρά την προσπάθεια του ένθερμου κοινού στο Court 1 βοηθήσει τον Γιούμπανκς, ακολούθησε... ρεσιτάλ του Μεντβέντεφ, που καθάρισε εύκολα το πέμπτο σετ και δείχνει έτοιμος να φτάσει ακόμα και μέχρι το τέλος!

Ο Γιούμπανκς, από την άλλη, αποθεώθηκε στο φινάλε από τον κόσμο και από τη Δευτέρα θα είναι μια ανάσα από την πρώτη του είσοδο στο Top 30. Όχι και άσχημα για έναν παίκτη που πριν περίπου έναν χρόνο ήταν έξω από τους πρώτους 150 της παγκόσμιας κατάταξης!

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά στη διοργάνωση σημείωσε 321 winners και έσπασε το ρεκόρ Άντρε Άγκασι με 317 από το 1992!

