Για την 12η αγωνιστική της Λιγκ 1, η 13η Λε Μαν με ανεβασμένη ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη με 3-2 μέσα στη Μασσαλία, υποδέχεται την 3η Λιλ που νίκησε 2-1 την Μπάγερν. Για τη 13η ημέρα της Serie A, η 3η Ίντερ φιλοξενεί τη φορμαρισμένη και 10η στη βαθμολογία Τζένοα.

Πέντε Over στα έξι τελευταία παιχνίδια της Λε Μαν κόντρα στη Λιλ, όλα όμως πριν 15 χρόνια.

Ανάσα πήρε η ομάδα του Πατρίκ Βιντεϊρά στο «Βελοντρόμ», όπου ανέτρεψε το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου πετυχαίνοντας 3 γκολ μετά το 70’, με το νικητήριο στις καθυστερήσεις. Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη στη σεζόν (2-5-4) και σε 5 ματς εντός έχει μια νίκη (1-3-1), με τα 4 να γίνονται Over. Βρήκε δίχτυα σε 9/11 αγωνιστικές. Η γηπεδούχος δεν κράτησε ανέπαφη την εστία της σε κανένα από τα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει πετύχει όμως περισσότερα γκολ από την αποψινή της αντίπαλο και έρχεται από ένα σπουδαίο διπλό στη Μασσαλία. Στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Λιλ, ο Ντάβιντε Αντσελότι έχει χτίσει την πιο σφιχτή άμυνα της κατηγορίας με παθητικό 8 γκολ. Την προηγούμενη αγωνιστική η Λιλ λύγισε με 0-1 από τη Λυών στο «Πιερ Μορουά», όμως την Τετάρτη έκανε τη μεγάλη έκπληξη με το 2-1 επί της Μπάγερν, στην πρώτη νίκη της στη League Phase. Μακριά από την πόλη της μετράει 3-1-1. Η διπλή ευκαιρία υπέρ των φιλοξενούμενων σε συνδυασμό με το G/G που εμφανίστηκε στα 9/11 ματς της Λε Μαν, καλύπτουν πολλά ενδεχόμενα στο παιχνίδι.

Έξι στα έξι στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για την Ίντερ του Κριστιάν Κίβου, με τουλάχιστον δύο τέρματα σε καθένα από αυτά. Οι «νερατζούρι» έχουν την πιο παραγωγική επίθεση της Serie A (32 γκολ), όμως στο πρωτάθλημα μετρούν μία νίκη στις 3 τελευταίες αγωνιστικές, με το 4-4 στο Μπέργκαμο να πονά, αφού προηγούταν με δύο τέρματα. Στα μέσα της εβδομάδας νίκησαν 2-0 την Στουτγάρδη, τρίτη σερί επιτυχία τους στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η άμυνα δεν πείθει: 17 γκολ παθητικό και μόλις 4 ματς χωρίς να δεχτεί γκολ στο πρωτάθλημα. Η Τζένοα μετρά 5 νίκες στα 7 τελευταία ματς και δύο σερί διπλά, με πιο πρόσφατο το 2-0 στο Σασουόλο. Η παράδοση, ωστόσο, στο Μιλάνο είναι βαριά: 11 ήττες στα 14 τελευταία κόντρα στην Ίντερ. Την Τρίτη θα παίξει στο ίδιο γήπεδο σε νοκ άουτ ματς για το Κύπελλο.

Η Ίντερ κράτησε το μηδέν μόνο στα 4/12 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Σε φόρμα η Τζένοα, έχει τα φόντα να συμβάλει στο σκορ στο «Τζουσέπε Μεάτσα». Το combo άσος και γκολ/γκολ έχει τύχη απόψε.

559. ΛΕ ΜΑΝ - ΛΙΛ Χ2&G 2,10

564. ΙΝΤΕΡ - ΤΖΕΝΟΑ 1&G 2,62