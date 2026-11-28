Στην ποδοσφαιρική πιάτσα ήταν γνωστή η δράση ενός ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος γύριζε από ομάδα σε ομάδα. Ως αφανής χρηματοδότης. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Πέρασε τουλάχιστον από έξι ΠΑΕ της Super League 2 και αποδείχτηκε ότι ο βασικός του στόχος ήταν ο στοιχηματισμός μέσα από τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων αγώνων. Μάλιστα λειτουργούσε με απερίγραπτο κυνισμό και οι κινήσεις του πρόδιδαν έναν άνθρωπο που είχε γερές πλάτες.

Ο γυρολόγος παράγοντας φέτος άλλαξε συμπεριφορά. Ανέλαβε τη χρηματοδότηση μιας ομάδας της δεύτερης κατηγορίας, αλλά δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για το στοίχημα. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές αυτής της ομάδας είχαν να λένε για την οικονομική συνέπεια της εταιρίας, σε βαθμό να εξοφλούνται νωρίτερα από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Η ευρωστία και η διαφάνεια οδήγησε πολλούς σε δεύτερες σκέψεις. Ισως ότι είχε κλείσει ο κύκλος της διαφθοράς για το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό παράγοντα. Ισως γιατί κάτι φοβόνταν.

Πέρασαν μόλις δυο μήνες και όλα αποκαλύφθηκαν. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης των εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους. Πρόκειται για μία υπόθεση που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

Οι 1.200 σελίδες της δικογραφίας περιγράφουν ενδελεχώς τη δράση του παράγοντα σε σχέση με αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες. Είχε φτάσει στο σημείο να υποδεικνύει σε επίορκους ένστολους με ποιον τρόπο θα εξαπατούν το δημόσιο.

Χρησιμοποίησε έναν πρώην πρόεδρο ομάδας, τη σύζυγό του, την αδελφή του και έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης ήταν τόσο καλά δεμένες που εμπιστευόταν σε αυτά τα άτομα ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο. Φρόντιζε να μιλάει μόνο μέσα από διαδικτυακές εφαρμογές και εμφανίζονταν ως ο Α1! Η δουλειά στήθηκε με τα παράνομα οφέλη που είχε κερδίσει από το στοίχημα. Δεν δίστασε να επεκτείνει τη δράση του πέρα από την Αττική. Μάλιστα ο πρώην ποδοσφαιριστής λειτουργούσε ως πλασιέ ακόμη και σε νησιά.

Διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, απαιτούσε να λαμβάνει την προμήθειά του σε μετρητά και κινούνταν σε δημόσιους χώρους με το περίβλημα του καταφερτζή που τελειώνει κάθε δουλειά.

Η δικογραφία πολύ σύντομα θα οδηγήσει στη διαλεύκανση των χειραγωγημένων αγώνων και θα συνδεθεί με την υπόθεση των 183 κατηγορουμένων του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Θα αποδειχτεί ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται δεν περιορίζονται σε μια πεντάδα ποδοσφαιρικών παραγόντων ή σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή, αλλά επεκτείνονται σε μεγαλόσχημους που απομύζησαν τεράστια κέρδη από τη συμμετοχή τους σε στημένα ματς.