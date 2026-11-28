Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πρόκριση της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τη σύγκρισή της με την Team USA.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φυσικά. Φυσικά έχω στο μυαλό μου το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτα απ’ όλα, ο στόχος είναι να κατακτήσουμε κάθε διοργάνωση με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρόκειται για μια προκριματική διοργάνωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επομένως το έχουμε αυτό κατά νου. Σίγουρα το λαμβάνουμε υπόψη.

Πιστεύω ότι έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να τους νικάμε κάθε χρόνο. Η προηγούμενη γενιά έχει ήδη καταφέρει να τους νικήσει στη φάση των ομίλων (στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο). Αλλά ναι, φυσικά. Σήμερα, όταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας συμμετέχει σε μια διοργάνωση, ο στόχος δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου».