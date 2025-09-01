Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 (13-21/9) ξεκίνησε και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη.

Η πρεμιέρα για τα ελληνικά χρώματα θα δοθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες βάδην στα 35χλμ. Εκεί θα αγωνιστούν οι Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Το ίδιο απόγευμα τη σκυτάλη θα πάρουν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100μ. και οι Εμμανουήλ Καραλής – Γιάννης Ρίζος στο επί κοντώ.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμα η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στα προκριματικά του μήκους (15/9), η εμφάνιση των τριών σφυροβόλων ανδρών (Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης), αλλά και το ντεμπούτο της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό (19/9).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Τόκιο:

Σάββατο 13/9

02:00 – 35χλμ βάδην ανδρών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

02:00 – 35χλμ βάδην γυναικών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη

12:55 – 100μ. γυναικών (Προκριματικά): Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

13:05 – Επί κοντώ ανδρών (Προκριματικά): Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος

Κυριακή 14/9

03:00 – Σφυροβολία γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Σταματία Σκαρβέλη

04:45 – Σφυροβολία γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Σταματία Σκαρβέλη

Δευτέρα 15/9

03:00 – Σφυροβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης

03:05 – Επί κοντώ γυναικών (Προκριματικά): Αριάδνη Αδαμοπούλου

04:45 – Σφυροβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης

13:40 – Μήκος ανδρών (Προκριματικά): Μίλτος Τεντόγλου

Τρίτη 16/9

13:40 – Τριπλούν γυναικών (Προκριματικά): Οξάνα Κορένεβα

Τετάρτη 17/9

13:30 – 200μ γυναικών (Προκριματικά): Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Πέμπτη 18/9

13:15 – Ύψος γυναικών (Προκριματικά): Τατιάνα Γκούσιν

Παρασκευή 19/9

13:30 – Ακοντισμός γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Ελίνα Τζένγκο

15:00 – Ακοντισμός γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Ελίνα Τζένγκο

Σάββατο 20/9