Η πρεμιέρα για τα ελληνικά χρώματα θα δοθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες βάδην στα 35χλμ. Εκεί θα αγωνιστούν οι Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Το ίδιο απόγευμα τη σκυτάλη θα πάρουν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100μ. και οι Εμμανουήλ Καραλής – Γιάννης Ρίζος στο επί κοντώ.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμα η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στα προκριματικά του μήκους (15/9), η εμφάνιση των τριών σφυροβόλων ανδρών (Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης), αλλά και το ντεμπούτο της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό (19/9).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Τόκιο:
Σάββατο 13/9
- 02:00 – 35χλμ βάδην ανδρών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
- 02:00 – 35χλμ βάδην γυναικών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη
- 12:55 – 100μ. γυναικών (Προκριματικά): Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
- 13:05 – Επί κοντώ ανδρών (Προκριματικά): Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος
Κυριακή 14/9
- 03:00 – Σφυροβολία γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Σταματία Σκαρβέλη
- 04:45 – Σφυροβολία γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Σταματία Σκαρβέλη
Δευτέρα 15/9
- 03:00 – Σφυροβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
- 03:05 – Επί κοντώ γυναικών (Προκριματικά): Αριάδνη Αδαμοπούλου
- 04:45 – Σφυροβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
- 13:40 – Μήκος ανδρών (Προκριματικά): Μίλτος Τεντόγλου
Τρίτη 16/9
-
13:40 – Τριπλούν γυναικών (Προκριματικά): Οξάνα Κορένεβα
Τετάρτη 17/9
-
13:30 – 200μ γυναικών (Προκριματικά): Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
Πέμπτη 18/9
-
13:15 – Ύψος γυναικών (Προκριματικά): Τατιάνα Γκούσιν
Παρασκευή 19/9
- 13:30 – Ακοντισμός γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Ελίνα Τζένγκο
- 15:00 – Ακοντισμός γυναικών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Ελίνα Τζένγκο
Σάββατο 20/9
- 01:30 – 20χλμ βάδην γυναικών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου
- 03:00 – Δισκοβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Α’): Δημήτρης Παυλίδης
- 03:50 – 20χλμ βάδην ανδρών (ΤΕΛΙΚΟΣ): Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
- 04:35 – Δισκοβολία ανδρών (Προκριματικά, γκρουπ Β’): Δημήτρης Παυλίδης