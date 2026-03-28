Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε σε 4 περιόδους μέσα στο Σπλιτ, είχε σκορ πρόκρισης και στο φινάλε… σκορ για πέναλτι. Μια κακή επιλογή σε παίκτη παραπάνω με το σκορ +1 και ένα γκολ της Γιαντράν στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, στα 10’’ πριν το τέλος έδωσαν την ισοπαλία και πρόκριση στους γηπεδούχους με 19-19 καθώς είχαν επικρατήσει με ένα γκολ στην Αθήνα.

Άδοξα ολοκληρώθηκε η ιστορική Ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στο Len Eurocup, καθώς ήρθε ισόπαλος με 19-19 στην έδρα της Γιαντράν Σπλιτ.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη σε όλη την διάρκεια του ματς ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά κάποιες λανθασμένες επιλογές στην επίθεση και το δύσκολο γκολ του Μπούτιτς στα 10'' πριν την λήξη του αγώνα, έκρινα το τελικό αποτέλεσμα και εν τέλη την πρόκριση.

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό καθώς πέτυχε 3 γκολ χωρίς να δεχθεί κανένα (0-3). Ο Μπερέχουλακ μείωσε στο 1 (4-5). Όμως οι «πράσινοι» με τέρματα των Παπασηφάκη και Γκιουβέτση πήρε ξανά προβάδισμα με τρεις (4-7), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την απόσταση των τριών τερμάτων, ώσπου η Γιαντράν με σκόρερς τους Μπούτιτς και Μπερέχουλακ έκανε το 10-11. Ωστόσο ο Σκουμπάκης ευστόχησε σε επίθεση με παίκτη παραπάνω 1' πριν την λήξη της περιόδου, με το 10-12 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με εύστοχη εκτέλεση του Κράγκιτς (11-12) ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, αλλά πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός πήγε στο +3 (11-14) με σκόρερ τον Κουρούβανη. Ο Παπασηφάκης έκανε το 14-17, όμως ο Κράγκιτς μείωσε σε 15-17, δύο δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του οκταλέπτου.

Αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου. Ώσπου ο Φάτοβιτς με 2 σερί δικά του γκολ, το ένα με παίκτη παραπάνω (16-17) και το άλλο στην κόντρα έφερε το σκορ στα ίσα (17-17). Ο Παναθηναϊκός είχε νέα απάντηση, πηγαίνοντας στο +2 (17-19) με σκόρερ τον Κουρούβανη 2:24 πριν από το τέλος. Ο Μπούτιτς μείωσε στο 18-19, σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι έχασαν επίθεση με παίκτη παραπάνω. Η Γιαντράν πήρε time out στα 34.1 ώστε να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της. Ο Μπούτιτς ήταν ξανά εύστοχος κάνοντας το 19-19 το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς το σουτ του Κοπελιάδη σταμάτησε στα μπλοκ.

Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-5, 5-5, 4-2.

Γιάντραν Σπλιτ (Τζούρε Μαρέγια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 7, Ράνταν, Μπούτιτς 3, Πεΐκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 3, Νέμετ, Φάτοβιτς 3, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης