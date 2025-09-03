O Σταύρος Τσαγκόζης νέος προπονητής στην ανδρική ομάδα του Αλίμου

Ο Σταύρος Τσαγκόζης θα βρεθεί στο τιμόνι της ανδρικής ομάδας πόλο του Αλίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλίμου: «Ο Σταύρος Τσαγκόζης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο των ανδρών του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON.

O νέος προπονητής δήλωσε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του: «Η απόφαση αυτή, έρχεται μετά την άψογη συνεργασία που είχα με τον Τεχνικό Διευθυντή, Δημήτρη Μπιτσάκο και φυσικά με τον Πρόεδρο, Γιάννη Ζουμπουλίδη. Με αγκάλιασαν, στηρίζοντας την επιθυμία μου να κάνω το βήμα παραπάνω στην καριέρα μου αναλαμβάνοντας την ανδρική ομάδα. Μου αρέσει το κλίμα και οι συνθήκες και είμαι έτοιμος να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νεανική ομάδα που θα στηρίζεται σε γερές βάσεις. Πιστεύω και αγαπώ πολύ τα νέα παιδιά, αφού αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής μου καριέρας σε αυτά».

Ο Σταύρος Τσαγκόζης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα την υδατοσφαίριση και έχει 20ετή εμπειρία στην προπονητική.

Για 13 χρόνια ήταν προπονητής των Ακαδημιών του Ν.Ο. Βουλιαγμένης, τα επόμενα 2 χρόνια ανέλαβε χρέη βοηθού προπονητή στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ για 5 χρόνια ήταν προπονητής στις ακαδημίες του ΑΝΟ Γλυφάδας, αναλαμβάνοντας πέρυσι θέση βοηθού προπονητή στον Άλιμο ΝΑΣ ΒΕΤSSON και στις Ακαδημίες του συλλόγου ταυτόχρονα».