Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ενισχύσει το ψηφοδέλτιό της ΝΔ και μέσα στις επιλογές του βρίσκεται πασίγνωστος πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας.

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