MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών

0
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ενισχύσει το ψηφοδέλτιό της ΝΔ και μέσα στις επιλογές του βρίσκεται πασίγνωστος πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας.

 Διαβάστε ποιος με ένα κλικ στο Instanews.gr

 

Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών