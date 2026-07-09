Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών 09-07-2026 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ενισχύσει το ψηφοδέλτιό της ΝΔ και μέσα στις επιλογές του βρίσκεται πασίγνωστος πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας. Διαβάστε ποιος με ένα κλικ στο Instanews.gr Ρικάρντο Μάνγκας: Σε ποιους τομείς υπερτερεί ο Πορτογάλος αριστερός μπακ του Κρίστιανσεν που ήταν o διακαής στόχος του Νίστρουπ menshouse.gr Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών instanews.gr Ο νέος Μάικ Μπατίστ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς menshouse.gr Άλλα περίμενε ο Μητσοτάκης: Τι ποσοστό έδειξε για το κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε βουλευτής της ΝΔ instanews.gr Λίγοι την πίστεψαν: Το μεγάλο αουτσάιντερ του Μουντιάλ που μπορεί να φτάσει ως το τέλος menshouse.gr Ο ευσεβής πόθος του Μαξίμου για τον Αντώνη Κανάκη dailymedia.gr Το 99% κάνει κάτω από 5/10: Περνάς τη βάση στο κουίζ γεωγραφίας ανώτατης δυσκολίας που πατώνουν όλοι; menshouse.gr «Είναι βαρετό, αλλά έχει ένα προσόν»: Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το πολυσυζητημένο σπίτι του Τσίπρα στο Σούνιο dailymedia.gr Μεγάλο όνομα, πρώην διεθνής: Ποιον γνωστό μπασκετμπολίστα βολιδοσκοπεί η ΝΔ για τις λίστες της ενόψει εκλογών SHARE