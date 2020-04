Κορωνοϊός - Κρανίδι: Ο ασθενής μηδέν κόλλησε στην έπαυλη του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ολλανδίας;

View this post on Instagram

24-06-2019 Koningin Máxima bracht op zee een werkbezoek aan het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen. In 2003 verrichtte zij de doop van het schip. Het schip keert terug van zijn missie en vaart in de loop van maandag de haven van Den Helder binnen. #queenmaxima #koninginmaxima #koningin #nederland #netherlands #zrmsevertsen #denhelder #maxima 📷: @koninklijkemarine