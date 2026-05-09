Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν, πότε θα ανακοινωθούν αποτελέσματα και βάσεις - Τι πρέπει να ξέρετε

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν, με το πρόγραμμα να έχει ήδη καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας και τους υποψηφίους να μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας.

Το τελευταίο κουδούνι στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, με τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των Πανελληνίων να κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις ξεκινούν για τα Γενικά Λύκεια την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ τη σκυτάλη παίρνουν οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων την επομένη, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου.

Χρήσιμες συμβουλές

Προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην - ομολογουμένως - απαιτητική περίοδο των Πανελληνίων εξετάσεων το CNN Greece συγκεντρώνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές προς τους υποψηφίους.

Ολοκληρωμένη Επανάληψη Μαθημάτων. Διάθεσε μια ολόκληρη ημέρα για την επανάληψη ενός μαθήματος. Μπορείς να διαβάσεις, να εξετάσεις τις σημειώσεις σου, να λύσεις ασκήσεις και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου μελετώντας λυμένα θέματα.

Διάθεσε μια ολόκληρη ημέρα για την επανάληψη ενός μαθήματος. Μπορείς να διαβάσεις, να εξετάσεις τις σημειώσεις σου, να λύσεις ασκήσεις και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου μελετώντας λυμένα θέματα. Εξάσκηση σε Θέματα Προηγούμενων Ετών. Μπες στο κλίμα των εξετάσεων λύνοντας θέματα προηγούμενων ετών. Η εξάσκηση σε θέματα από προηγούμενα έτη είναι σημαντική για να προσαρμοστείς με το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων. Έτσι θα είσαι πιο άνετος και προετοιμασμένος κατά τη διάρκεια των πραγματικών εξετάσεων, καθώς γνωρίζεις τι να περιμένεις.

Μπες στο κλίμα των εξετάσεων λύνοντας θέματα προηγούμενων ετών. Η εξάσκηση σε θέματα από προηγούμενα έτη είναι σημαντική για να προσαρμοστείς με το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων. Έτσι θα είσαι πιο άνετος και προετοιμασμένος κατά τη διάρκεια των πραγματικών εξετάσεων, καθώς γνωρίζεις τι να περιμένεις. Διαγωνίσματα στη δομή και στον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων των Πανελλαδικών . Διαβάζεις ακόμη περισσότερα θέματα, απαντάς στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις και δοκιμάζεις τις γνώσεις σου στη δομή και στον βαθμό δυσκολίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η εξάσκηση θα σε βοηθήσει να ενισχύσεις την προετοιμασία σου σε σημαντικά σημεία της ύλης και να εντοπίσεις τις αδυναμίες σου.

. Διαβάζεις ακόμη περισσότερα θέματα, απαντάς στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις και δοκιμάζεις τις γνώσεις σου στη δομή και στον βαθμό δυσκολίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η εξάσκηση θα σε βοηθήσει να ενισχύσεις την προετοιμασία σου σε σημαντικά σημεία της ύλης και να εντοπίσεις τις αδυναμίες σου. Τι βαθμό θα έβαζες στον εαυτό σου με βάση τις απαντήσεις που έδωσες στα θέματα των προηγούμενων ετών και στα διαγωνίσματα; Ο υπολογισμός της βαθμολογίας σου σε προηγούμενα θέματα και διαγωνίσματα μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για την πρόοδό σου και τις πιθανότητές σου στις εξετάσεις. Αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τις σχολές τις οποίες μπορείς να διεκδικήσεις.

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας σου σε προηγούμενα θέματα και διαγωνίσματα μπορεί να σου δώσει μια ιδέα για την πρόοδό σου και τις πιθανότητές σου στις εξετάσεις. Αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τις σχολές τις οποίες μπορείς να διεκδικήσεις. Φρόντισε την Υγεία σου. Ένας καλός ύπνος και μια ξεκούραστη διατροφή είναι σημαντικά για την απόδοσή σου στις εξετάσεις. Επιπλέον, το πρωινό ξύπνημα και μια μικρή βόλτα μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις την ημέρα σου με ενέργεια και θετική διάθεση.

Με αυτές τις συμβουλές, μπορείς να διαμορφώσεις ένα πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας που θα σε οδηγήσει σε επιτυχία στις εξετάσεις.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες στα Πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα αναμένεται να ανακοινωθούν όπως και πέρυσι στα τέλη Ιουνίου.

Πότε θα βγουν οι βάσεις

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη στο CNN Greece, oι βάσεις εισαγωγής στα Τμήματα και τις Σχολές της τριτοβάθμιας αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Αυγούστου.

Πηγή: cnn.gr