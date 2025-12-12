2ος αγώνας δρόμου στη μνήμη του Άλκη Καμπανού - Με φανέλες των ομάδων τους θα τρέξουν οι συμμετέχοντες

Φορώντας τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, μικροί και μεγάλοι δρομείς θα τρέξουν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στον «2ο Αγώνα Δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη του 19χρονου αδικοχαμένου φοιτητή Άλκη Καμπανού.

Την αθλητική δράση διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη», θέλοντας να σταλεί το μήνυμα ότι «Ο Αθλητισμός Ενώνει, Δεν Σκοτώνει».

Μέσα από δύο διαδρομές, των πέντε και του ενός χιλιομέτρου, οι συμμετέχοντες θα τρέξουν ώστε να τιμήσουν την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου αλλά και τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή Χαριλάου, έπειτα από οργανωμένη οπαδική επίθεση.

Συμβολικά όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα θα φορούν τον αριθμό 19, όσα και τα χρόνια ζωής του αδικοχαμένου φοιτητή, ενώ δεν θα υπάρξει χρονομέτρηση. Για όσους καλύψουν τη διαδρομή των πέντε χιλιομέτρων σημείο εκκίνησης θα είναι η διασταύρωση Αλ. Παπαναστασίου και Νικ. Πλαστήρα (11 το πρωί), εκεί όπου συνέβη η δολοφονία, ενώ όσοι τρέξουν ένα χιλιόμετρο θα ξεκινήσουν από τη Νέα Παραλία, στο ύψος του Κήπου της Άμμου, μία ώρα αργότερα. Ο τερματισμός για όλους τους δρομείς θα είναι στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο πρώτος που δήλωσε συμμετοχή στον αγώνα των 5 χλμ είναι μέλος της Δομής, που μένει μόνιμα στο Μόναχο και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ειδικά για να συμμετάσχει σε αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα. Σημειώνεται πως ο 2ος αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Θεσσαλονίκης και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε στο link: https://www.inthenameofalkis.com/2os-agonas-dromou/ είτε με email στο: [email protected].

Η 1η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου έπειτα από πρόταση της Δομής, που έγινε αποδεκτή και ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή.