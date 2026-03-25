Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στο Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιδρά σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προέτρεψε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

Σε ανακοίνωσή του στο X, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων. Η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ δήλωσε ξεχωριστά ότι κατέρριψε 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις «περιοχές ευθύνης» της.

Νωρίτερα, μια άλλη επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον των γειτόνων του στην περιοχή του Κόλπου, ισχυριζόμενο ότι στοχεύει τοποθεσίες που συνδέονται με τον αμερικανικό στρατό.

Πηγή: ertnews.gr