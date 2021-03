Super League, πράξη δεύτερη!

Κλείσαμε το πρώτο μέρος και πάμε για τα καλά. Τα play out ξεκινούν το Σάββατο, τα play off ακολουθούν την Κυριακή και από Δευτέρα έχουμε… ψάρεμα!

Τα δεδομένα της προαναγγελίας και λόγω των ειδικών δεδομένων των πλέι οφ και πλέι άουτ είναι προσαρμοσμένα στα ματς που έχουν δώσει οι ομάδες μεταξύ τους.

Play out

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΛ

Θεωρητικά είναι τα δύο άκρα των πλέι άουτ. Η ομάδα που στοχεύουν να φτάσουν όσοι θέλουν να σωθούν απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στη χειρότερη θέση και δεν έχει το περιθώριο να μην παίρνει βαθμούς σε κάθε ένα από τα εφτά ματς των πλέι άουτ. Πρακτικά, η διαφορά των δώδεκα βαθμών μοιάζει αδύνατο να καλυφθεί από την ΑΕΛ, ακόμα και απέναντι σε έναν Απόλλων που κατάφερε με τη λήξη του πρωταθλήματος και σε μια εξαιρετική σεζόν, να γίνει άνω-κάτω και μπαίνει στα πλέι άουτ με νέο προπονητή.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Μαρτίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμό από τον Απόλλωνα, αλλά στα δύο ματς πρωταθλήματος η Λάρισα δε βρήκε ούτε δίχτυα απέναντι στην αθηναϊκή ομάδα.

CASH OUT: Δύο νίκες σε δύο ματς ο Απόλλων απέναντι στην Λάρισα, αμφότερες με 1-0, ενώ και στις δύο περιπτώσεις τα γκολ της «ελαφράς ταξιαρχίας» σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Γιακιμόβσκι και Νικολιάς είναι εκτός για τη Λάρισα.

NO BET: Νέος προπονητής στον Απόλλωνα ο Μάκης Χάβος, ο οποίος απέναντι στη Λάρισα έχει ρεκόρ 6-3-1, ενώ το ρεκόρ του όταν κάνει ντεμπούτο μεσούσης της σεζόν είναι 0-2-4.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τάσος Σιδηρόπουλος στο γήπεδο και Μανούχος στο VAR στη Ριζούπολη. Δώδεκα ματς έχει σφυρίξει φέτος ο Έλληνας διαιτητής, με χαρακτηριστικό ότι έχει δώσει μόλις δύο πέναλτι. Το ένα εκ των δύο υπέρ της Λάρισας, στην αναμέτρηση με τον Βόλο.

ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ

Θα έρθει η πολυπόθητη αντεπίθεση του ΟΦΗ; Δύο μήνες, έντεκα αγώνες αλλά ποιος μετράει, σωστά; Ο ΟΦΗ μπαίνει στα πλέι άουτ με ανάποδη φόρα και έχοντας μείνει στους 19 βαθμούς από τις 10 Ιανουαρίου και τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Προπονητή άλλαξε, προφανώς και δε θα ήταν εύκολο να πάρει βαθμό ή βαθμούς στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, όμως κόντρα στον Βόλο καλείται να βγάλει αντίδραση και να θυμηθεί το καλό του πρόσωπο. Η νίκη με 4-1 στο Πανθεσσαλικό είναι το highlight της χρονιάς ως τώρα για τον ΟΦΗ, που έχει αποτύχει στα υπόλοιπα τρία ματς που έδωσε κόντρα στην ομάδα του Άνχελ Λόπεζ. Ο Βόλος, παρότι βαθμολογικά αδιάφορος, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και να έχει παροιμιώδη σταθερότητα στη σεζόν.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Μαρτίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Μια νίκη και μετά η μαύρη τρύπα του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί κέρδισαν στις 23 Νοεμβρίου τον Βόλο και στις τρεις αναμετρήσεις που ακολούθησαν για πρωτάθλημα και κύπελλο δεν κατάφεραν να κερδίσουν ξανά.

CASH OUT: Γκολ και στα τέσσερα παιχνίδια. Δώδεκα συνολικά και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το παιχνίδι δεν πάει προς το 0-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός για τον Βόλο είναι ο Μπαριέντος και ο Μπαρτόλο, τιμωρημένος για τον ΟΦΗ είναι ο Σολίς, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντε Γκούζμαν, Νέιρα και Γιαννούλης.

NO BET: Ο ΟΦΗ παίζει σε κάθε ματς τη «ζωή» του και την παραμονή του και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι Κρητικοί την κατάσταση αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι ταξίδεψαν στον Βόλο με πτήση τσάρτερ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης στο γήπεδο και Παπαδόπουλος στο VAR στον Βόλο. Ο 37χρονος διαιτητής ήταν άρχοντας της αναμέτρησης και στη νίκη του ΟΦΗ στο Βόλο με 4-1 στο πρωτάθλημα, όταν είχε δώσει κόκκινη κάρτα κατά των γηπεδούχων και πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Το πιο καυτό ματς της 1ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, με την λογική ότι μοιάζει λίγο με το «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Ο Παναιτωλικός των 20 βαθμών υποδέχεται τη Λαμία των 23 και θέλει εξ αρχής να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να αλλάξει τα δεδομένα που τον φέρνουν ως πρώτο φαβορί για να παίξει στον αγώνα μπαράζ. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έχουν αποδείξει το τελευταίο δίμηνο ότι έχουν βρει τη μαγιά για να παίρνουν αποτελέσματα και ειδικά στα παιχνίδια που χρειάζονταν βαθμούς, κατόρθωσαν να μην ηττηθούν.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Μαρτίου, 19:30 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Πώς ήταν κάποτε το σλόγκαν βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια; Ε, το ανάποδο! Δύο αναμετρήσεις και δύο λευκές ισοπαλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρότι για να τα λέμε και όλα το ματς του Αγρινίου είχε πέντε δοκάρια!

CASH OUT: Προφανώς στο under. Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο και είναι από τα ματς που λογικά θα κριθούν στο γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός ο Αραμπούλι για την Λαμία.

NO BET: Στο νικητή. Ο Παναιτωλικός ό,τι καλό κάνει το κάνει στο Αγρίνιο, ενώ η Λαμία στα δώδεκα τελευταία ματς πρωταθλήματος έχει χάσει μόνο από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Διαμαντόπουλος το δίδυμο στο Αγρίνιο. Ο 43χρονος ρέφερι είναι ο… βασιλιάς του 0-1, αποτέλεσμα που έχει έρθει φέτος σε πέντε από τα έντεκα ματς που έχει σφυρίξει.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Οι χαλαροί της αγωνιστικής… Χαλαροί ως προς το αποτέλεσμα και τη βαθμολογία, αλλά όχι ως προς την επιθυμία για τη νίκη. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει πάρει φόρα και είναι αναμφίβολα η ομάδα αποκάλυψη του τελευταίων δύο μηνών, κερδίζοντας εντός ή εκτός έδρας σχεδόν κάθε αντίπαλο και σε κάθε διοργάνωση. Ο Ατρόμητος, αντιθέτως, ακόμα ψάχνει την πρώτη του νίκη με προπονητή τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, και παρότι δεν έχει ηττηθεί στα τελευταία δύο ματς, δεν έχει κερδίσει από τις 31 Ιανουαρίου. Συμπτωματικά, μάλιστα, η τελευταία νίκη της ομάδας του Περιστερίου ήταν στα Γιάννινα, με τον Νταμίρ Κάναντι στον πάγκο της ομάδας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Μαρτίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Προφανέστατα οι άμυνες. Σε όλα τα παιχνίδια υπήρχαν γκολ, ενώ στα τρία από τα τέσσερα σημειώθηκαν από δύο γκολ και πάνω. Όχι καλό ματς για να ποντάρεις στο under.

CASH OUT: Ο Ατρόμητος στα Γιάννινα. Έχασε στο Περιστέρι στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, όμως στους Ζωσιμάδες απέσπασε ισοπαλία στο κύπελλο και πέρασε νικηφόρα στο πρωτάθλημα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Γιόζιπ Τομάσεβιτς είναι τιμωρημένος για τον Ατρόμητο.

NO BET: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άγχος για το αποτέλεσμα, το παιχνίδι μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τροπή. Ο ΠΑΣ έχει ένα μικρό προβάδισμα, αφού δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Άγγελος Ευαγγέλου στο γήπεδο και Βασίλης Φωτιάς στο VAR. Τέταρτη φορά που σφυρίζει ΠΑΣ ο Αθηναίος διαιτητής, με την ομάδα των Ιωαννίνων να είναι αήττητη, ενώ έχει σφυρίξει μόνο το ματς του Ατρόμητου με τον Άρη, το οποίο ήρθε ισόπαλο 2-2.

Play off

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, μέρος πρώτο. Μάχη για να μπει μια ομάδα σφήνα στην τριάδα που μονοπώλησε τις θέσεις δύο ως πέντε, μέρος πρώτο. Ο Αστέρας είναι η έκπληξη που ουδείς μπορεί να υποτιμήσει τη φετινή σεζόν, και ειδικά ο Παναθηναϊκός που δεν έχει νίκη απέναντί του τη φετινή σεζόν. Οι πράσινοι έδειξαν αντίδραση με τη νίκη τους επί του ΠΑΟΚ, έδειξαν συσπείρωση και ένα διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που είχαν το τελευταίο διάστημα, ωστόσο στην Τρίπολη θα παραταχθούν με αρκετές κομβικές απουσίες και χρειάζονται αγωνιστική υπέρβαση για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Μαρτίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Να ξεχάσει τα δύο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα θέλει ο Παναθηναϊκός. Ούτε γκολ, ούτε νίκη, και στο ματς της Λεωφόρου μηδέν τελικές εντός εστίας.

CASH OUT: Το under φαντάζει εγγύηση τόσο για τη δυσκολία του Παναθηναϊκού να σκοράρει απέναντι στον Αστέρα, όσο και λόγω της απουσίας του Μπαράλες για τους γηπεδούχους.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μπαράλες δε θα αγωνιστεί για τον Αστέρα. Καρλίτος, Βέλεθ και Μαουρίτσιο είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό.

NO BET: Ο Παναθηναϊκός βγήκε από την κρίση ενισχυμένος, ο Αστέρας είναι σταθερός στο πρωτάθλημα, όμως ποιος θα βγει νικητής από την πρώτη τους μάχη στα πλέι οφ είναι αδύνατο να το προβλέψεις.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Νόμπρε και Εστέβες στην Τρίπολη, με τον Πορτογάλο ρέφερι να σφυρίζει για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ στην πατρίδα του φέτος έχει διαιτητεύσει σε εννέα ματς, χωρίς κανένα εξ αυτών να κερδίσουν φιλοξενούμενοι.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

Ένα ακόμα ζευγάρι που σε αυτή την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ και πλέι άουτ έχει πλούσιο παρελθόν από τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την Άρσεναλ, επιστρέφει στην Ελλάδα με στόχο να κλείσει τη σεζόν κατακτώντας και τους δύο εγχώριους τίτλους. Το πρωτάθλημα που είναι δεδομένα δικό του, ωστόσο σίγουρα θα θέλει να το κατακτήσει όσο πιο επιβλητικά μπορεί και το κύπελλο, εκεί όπου στην προηγούμενη φάση απέκλεισε τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι έχουν απουσίες για το ματς του Φαλήρου, έχουν οδηγό το πρόσφατο ματς πρωταθλήματος, αλλά έχουν και τέσσερις ομάδες να τους κυνηγούν, γεγονός που τους αναγκάζει να θέλουν βαθμούς σε κάθε ματς.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Μαρτίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι τερματοφύλακες! Κυρίως, δε, εκείνοι του Άρη. Στο ματς πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη ήταν το λάθος του Μάριου Σιαμπάνη, στο κύπελλο ο Κουέστα και γενικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πληρώσει πολλάκις φέτος τα λάθη των γκολκίπερ της.

CASH OUT: Σε κάθε ματς είχαμε γκολ. Σε όλα τα ματς είχαμε γκολ και των δύο ομάδων. Και παρότι το over δεν είναι σίγουρο, εντούτοις το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες μοιάζει εξαιρετικά πιθανό.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Σίλβα είναι τιμωρημένος για τον Άρη, ενώ τραυματισμένοι είναι οι Μήτρογλου, Κάτσε και Γκάνεα.

NO BET: Στο χρονικό σημείο που θα σημειωθούν τα γκολ. Στα προηγούμενα τρία ματς μεταξύ των δύο ομάδων ήταν τέτοια η ποικιλία που δεν υπάρχει μοτίβο πρώτου ή δεύτερου ημιχρόνου.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Γιάκομπ Κέλετ θα διαιτητεύσει τον αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη με τον Πούτρος να είναι στο VAR. Ο Δανός ρέφερι σφυρίζει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, έπειτα από το προ διετίας ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και βάσει των φετινών του αποτελέσματων, μοιάζει διαιτητής που δείχνει δύσκολα την άσπρη βούλα. Μόλις εφτά υποδείξεις σε 72 ματς!

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Το τρίτο ντέρμπι δικεφάλων της χρονιάς, αλλά με μια υποσημείωση! Ό,τι για άλλους ίσχυε κοιτώντας προς τα πίσω, για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ισχύει στο μέλλον. Μέσα στις προσεχείς σαράντα μέρες θα αναμετρηθούν τέσσερις φορές, το σύνολο έξι σε μια σεζόν. Η βαθμολογική απόσταση είναι πολύ κοντινή, ο Άρης κοντά, ο Παναθηναϊκός κοντά και το μοναδικό αποτέλεσμα που αμφότεροι θέλουν να αποφύγουν είναι εκείνο που έφεραν και στα δύο φετινά παιχνίδια: Δηλαδή, την ισοπαλία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Μαρτίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ στα ντέρμπι (και φέτος). Η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ (και φέτος). Μία νίκη στα τελευταία δέκα ματς για την Ένωση, η οποία πάντως έχει κερδίσει δύο σερί φορές στα πλέι οφ στην Τούμπα και είναι πέντε ματς αήττητη απέναντι στον ΠΑΟΚ σε αγώνα πλέι οφ.

CASH OUT: 2-2 στο παιχνίδι στην Τούμπα. 1-1 το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε και στα δύο και τις τρεις φορές, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Γκολ και σε πρώτο ημίχρονο και σε δεύτερο. Διαλέξτε και πάρτε.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Βιεϊρίνια και Καγκάβα εκτός για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντεντελτσιάρου είναι τιμωρημένος για την ΑΕΚ.

NO BET: Λείπει ο Βιεϊρίνια, λείπει και ο Λιβάγια, ποιος θα σκοράρει;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Νικόλα Νταμπάνοβιτς για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Τούμπα, με τον Κροάτη Βίντουλιν στο VAR. Ο Μαυροβούνιος ρέφερι έχει σφυρίξει συνολικά φέτος 17 ματς με το εξής αξιοπρόσεχτο στατιστικό: Στα 13 ματς έχει σκοράρει μόνο μία εκ των δύο ομάδων.