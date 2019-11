Ο προκλητικός Περέιρα, οι Έλληνες ρέφερι και ο... Ρόουζ

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει για την κλοπή στο ΟΑΚΑ και την πρόκληση από τον Περέιρα και τους Ευαγγέλου, Σκουλά απέναντι στον ΑΡΗ

Ο ΑΡΗΣ πήγε στο ΟΑΚΑ με στόχο να κερδίσει και θα το είχε πράξει αν ο Ευαγγέλου με τον Σκουλά δεν χρησιμοποιούσαν τον Video Assistant των διαιτητών για να βοηθήσουν τελικά με τις αποφάσεις τους την ΑΕΚ. Ακόμα και έτσι όμως στέρησαν δύο βαθμούς από τον ΑΡΗ και δεν τον οδήγησαν στην ήττα. Δεν το έκαναν επίτηδες φυσικά. Απλά έβαψαν όλες τις...γκρίζες ζώνες...ΑΕΚ!

Ο ΑΡΗΣ ήταν μία ομάδα πολλή καλύτερη από την ΑΕΚ και αυτό θα αποτυπώνονταν και στον βαθμολογικό πίνακα αν απλά φέτος στο πρωτάθλημα υπήρχε μία βασική παράμετρος ισονομίας.

Ο Περέιρα και η παρέα του με την ανοχή του κ. Γραμμένου που πραγματικά απορώ με το γεγονός ότι δηλώνει και...Αρειανός έχουν αλλοιώσει ξεκάθαρα τις συνθήκες του πρωταθλήματος καθώς στα ντέρμπι του ΑΡΗ δεν ορίζονται ξένοι διαιτητές, ενώ στα παιχνίδια του δέκατου ΠΑΟ και της πολλή χειρότερης ΑΕΚ ορίζονται.

Αν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι με Έλληνες διαιτητές ο ΠΑΟ θα είχε χάσει και από τον ΠΑΟΚ και τον ΟΣΦΠ να βγει να μου το πει. Επίσης με ξένο ρέφερι εγώ λέω ότι δεν θα αποβάλλονταν ο Σάσα στην Τούμπα, δεν θα έχανε ο ΑΡΗΣ από τον ΟΣΦΠ και φυσικά θα κέρδιζε 100% στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απέβαλε ο Ευαγγέλου τον Μάνταλο αν έκανε το ίδιο στον Ιντέγε και φυσικά ούτε μία στο δισεκατομμύριο ο Σκουλάς να ειδοποιούσε από το VAR για πέναλτι υπέρ του ΑΡΗ σε μαρκάρισμα του Σιμόες στον Ρόουζ.

Στο ΟΑΚΑ είδαμε την ξεκάθαρη εφαρμογή του να χρησιμοποιείται το VAR ώστε σε αργή κίνηση και με συγκεκριμένο πλάνο να βρούμε την δικαιολογία για να σφυρίξουμε πέναλτι ή να αποβάλλουμε παίκτη. Την ίδια στιγμή ο Σιμόες σηκώνει στον αέρα τον Φετφατζίδη και δεν δίνει τίποτα. Τραβάει από την φανέλα τον Ματίγια και ούτε καν κίτρινη και δεκάδες άλλες φάσεις.

Δεν υπολόγιζαν φυσικά την σθεναρή αντίσταση του ΑΡΗ, την εξαιρετική απόδοση του πιτσιρικά κάτω από τα δοκάρια και για αυτό ενώ θεωρούν ότι μετά την αποβολή θα γυρίσουν ένα γήπεδο που έγερνε υπέρ του ΑΡΗ, κατάφεραν μόνο να στερήσουν δύο βαθμούς από τον ΑΡΗ και την τρίτη θέση από τώρα. Γιατί ο ΑΡΗΣ την δικαιούται την τρίτη θέση και με ξένους ρέφερι στα δικά του ματς θα την είχε ήδη. Θυμίζω ότι ο Ευαγγέλου πέρσι είχε αποβάλει άδικα τον Κουέστα στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο Σκουλάς φέτος διαμόρφωσε το αποτέλεσμα με το πέναλτι που πήρε πίσω με την ΑΕΛ και καταλαβαίνετε πώς έχει αλλοιωθεί η βαθμολογία αν προσθέσω και το πέναλτι με ΟΦΗ από τον Τζήλο στο VAR.

O Ένινγκ έκανε εξαιρετική διαχείριση στο ΟΑΚΑ και κέρδισε πόντους και πρέπει να τύχει ακόμα μεγαλύτερης στήριξης γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το έχει. Σε 5 ματς έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες εκεί που πέρσι έχασες. Σε 5 ματς έχει 11 βαθμούς εκεί που πέρσι είχες 6 και ενώ μέχρι να έρθει είχες σε 6 ματς...5 βαθμούς! Και είναι στην ομάδα 1.5 μήνα. Δεν αξίζει στήριξης;

Πάμε στο θέμα του Ρόουζ. Ο Τάσος Κάκος στην εκπομπή του open θίχτηκε και χαρακτήρισε πρόκληση την ενέργεια του παίκτη του ΑΡΗ. Πέρα του ότι δεν μπορείς να δεις από το πλάνο σε ποιον το λέει ο Ρόουζ και αμέσως τον στήνουμε στον τοίχο. Γιατί ο Ρόουζ λέει ξεκάθαρα. How much you pay. PAY όχι PAID. Και εγώ λέω ότι το λέει στους παίκτες της ΑΕΚ, όχι στον Ευαγγέλου. Δείχνει κάτι άλλο το πλάνο; Γράφτηκε στο φύλλο αγώνα; Το είδε το VAR; ΟΧΙ. Άρα κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να τον καλέσει αν δεν είναι 100% βέβαιος. Αλλά ας πάρω το σενάριο ότι το λέει στον ρέφερι. Είναι πρόκληση κύριοι που ο Ρόουζ κάνει αυτή την κίνηση στον Αθηναίο Ευαγγέλου ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΤΣ ΑΕΚ-ΑΡΗΣ από τον Περέιρα; Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΕ ΝΤΕΡΜΠΙ ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που για να σας προλάβω ο νικητής πάει τρίτη θέση.

Είναι πρόκληση αυτό που κάνει ο Ρόουζ και δεν είναι πρόκληση το πέναλτι που δίνει ΕΝΩ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ VAR; Ο Ρόουζ διώχνει την μπάλα, ο Σιμόες είναι πεσμένος κάτω και αφού η μπάλα χτυπάει πάνω του και πάει άουτ χτυπάνε και τα πόδια τους. Τι να δώσει; Φάουλ και 2 βολές μετά το σουτ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ;

Είναι πρόκληση αυτό το οποίο κάνει ο Ρόουζ και δεν είναι πρόκληση ότι δεν παίρνει καν κίτρινη ο Σιμόες που σηκώνει τον Φετφατζίδη στον αέρα μετά από την φάση του Ιντέγε;

Η μεγαλύτερη πρόκληση όλων είναι ότι η ΚΕΔ και ο Περέιρα εξακολουθούν και δεν βάζουν ξένους ρέφερι στα ματς του ΑΡΗ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί επιλέγουν Ευαγγέλου και Σκουλά.

Μαθαίνω ότι παραπέμπεται ο Ευαγγέλου. Γιατί αλήθεια παραπέμπεται; Μήπως γιατί ευνόησε τον ΑΡΗ ή μήπως ευνόησε ξεκάθαρα την ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι και όχι μόνο στις δύο επίμαχες φάσεις. Τράβηγμα φανέλας Ντιγκινί, τράβηγμα φανέλας Ματίγια, Τάκλιν με τάπες στον Γκάμα, χτύπημα με τάπες σε Ιντέγε, χτύπημα εκτός φάσης Σιμόες στον Σάσα μπροστά στον βοηθό στο δεύτερο ημίχρονο. ΤΙΠΟΤΑΑΑΑΑΑΑ. Oύτε VAR ούτε τίποτα. Αλλά είναι...πρόκληση του Ρόουζ!

Και στην τελική να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι περισσότερο προκλητικό. Να κάνει αυτή την κίνηση ο Ρόουζ ή να αποβάλεις τον Αγκάνθο γιατί σήκωσε την φανέλα και αφιέρωσε το γκολ στον 16χρονο Άγγελο της κ17 του ΑΡΗ που “έφυγε” τόσο άδικα και πρόωρα και μετά από 5 λεπτά ο Πετρόπουλος, να σκοράρει στο 96 από 2 μέτρα οφσάιτ και ο ρέφερι μαζί με τον Μπαλτά να το κατοχυρώνεις και να διαμορφώνεις το τελικό σκορ. Ποιος αλήθεια ήταν διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι και ποια πρόκληση είναι αλήθεια μεγαλύτερη;

ΥΓ1 Πολλά μπράβο στον κόσμο του ΑΡΗ για την εκπληκτική παρουσία στο Παλέ το απόγευμα της Κυριακής. Μπράβο και στον αρχηγό που έκανε την διαφορά και με την προσθήκη του Μπράουν ελπίζω να φύγουν γρήγορα οι όποιες άσχημες σκέψεις. Από κει και πέρα θεωρώ απαράδεκτο από ένα τέτοιο ματς και ενώ έχει σημάνει γενικός συναγερμός και ενώ ο Χάρης Παπαγεωργίου είναι 25 ώρες το 24ωρο στο Παλέ, ο μεγαλομέτοχος να είναι απών. Από την άλλη ένα ματς έλειψε και είδατε τι έγινε. Ας το σκεφτεί για το καλό της ομάδας που λέει και ο ίδιος ότι αγαπάει να το συνεχίσει...

YΓ2 Είδα ότι ο κ. Μάνταλος μετά από τις δηλώσεις στο ματς με τον Παναθηναικό χθες έκανε χειρονομίες στους παίκτες του ΑΡΗ για το που πρέπει να μιλάνε και που όχι. Ο κύριος αυτός χωρίς ίχνος ντροπής πανηγύρισε το γκολ που έβαλε από ένα τέτοιο πέναλτι και μετά αποφάσισε να την...πει σε έναν 19χρονο που έπαιξε για πρώτη φορά (στην ουσία μετά τα 5 λεπτά με Αστέρα) στην Λίγκα. Δεν ξέρω αν η...μαγκιά αυτή προκύπτει από τις ισχυρές παραγοντικές πλάτες που στην τελική έχουν αποδείξει ότι όντως το έχουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΑΡΗΣ του έκλεισε το δικό του στόμα με την απόδοσή του μέσα στο γήπεδο και δικαιούται όχι απλά να μιλάει, αλλά να φωνάζει ότι είναι πολλή καλύτερη ομάδα από τον κ. Μάνταλο και τους συμπαίκτες του.