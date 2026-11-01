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Μακρινό σουτ από τον Μαρίν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Πένια (vid)

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Στο 42ο λεπτό του ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ο Μαρίν σούταρε από μακρινή απόσταση αλλά ο Πένια βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε.

Η συγκεκριμένη φάση:

    

Μακρινό σουτ από τον Μαρίν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Πένια (vid)