Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Μακρινό σουτ από τον Μαρίν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Πένια (vid) 01-11-2026 20:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΑΟ - ΑΕΚ ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Ραζβάν Μαρίν Ινάκι Πένια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Στο 42ο λεπτό του ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ο Μαρίν σούταρε από μακρινή απόσταση αλλά ο Πένια βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε. Η συγκεκριμένη φάση: Κερδίζει τη μάχη της προβολής: Ο celebrity που φέρνει μουρμούρες στη ΝΔ instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα: 10 φαινομενικά απλές ερωτήσεις γεωγραφίας που 9/10 απαντούν λάθος! Εσύ; menshouse.gr Το μαθαίνουν όλοι οι γκολκίπερ: Η μοιραία διδαχή που οδήγησε στην τραγωδία με τον παίκτη της Τενερίφης menshouse.gr Μπορεί να κάνει το αδιανόητο στα Όσκαρ: Η ταινία με το άρρωστο 9,1/10 στο IMDb δεν χάνεται για κανένα λόγο menshouse.gr O σταρ του ελληνικού μπάσκετ που είπε «όχι δεν θα πάρω» στο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Γιάννης Αλαφούζος: Η εξαγορά που θα συζητηθεί πολύ dailymedia.com.gr Κίνηση-ματ από τον Κυριακού: Τι έταξε στη Σία Κοσιώνη για να χαλάσει το deal με τον όμιλο Κοπελούζου dailymedia.com.gr Πριν δεις μπάλα, δείξε πόση ξέρεις: Βρες τους 5 παίκτες και κέρδισε ετήσιες συνδρομές ΣΠΟΡ FM TV, ταξίδια και μπασκέτα menshouse.gr Μακρινό σουτ από τον Μαρίν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Πένια (vid) SHARE