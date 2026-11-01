«Μυθικός» Ταβάρες: Κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ACB

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Ιστορία στο ισπανικό πρωτάθλημα έγραψε ο Έντι Ταβάρες, καθώς ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα κοψίματα όλων των εποχών στην ACB, ξεπερνώντας τον Φραν Βάσκεθ.

Ο 34χρονος ψηλός πέτυχε το ιστορικό επίτευγμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Μπούργκος, καταγράφοντας δύο κοψίματα στο πρώτο ημίχρονο και φτάνοντας συνολικά τα 739 μπλοκ στην καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ταβάρες ξεπέρασε τον Φραν Βάσκεθ, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος το σχετικό ρεκόρ με 738 μπλοκ, και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο θρυλικός σέντερ πλησιάζει ακόμη μία σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά στα ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, ο Ταβάρες βρίσκεται στην όγδοη θέση της σχετικής λίστας με 2.858 ριμπάουντ, έχοντας μπροστά του τον θρυλικό Άρβιντας Σαμπόνις, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ισπανικό πρωτάθλημα με 2.904.

Επομένως, ο ψηλός της Ρεάλ χρειάζεται ακόμη 47 ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Λιθουανό και να ανέβει στην έβδομη θέση όλων των εποχών.