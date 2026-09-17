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Το απόλυτο success story: Το υποδειγματικό τακτικό σύστημα του ΟΦΗ που είναι μπελάς για κάθε αντίπαλο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι Κρητικοί ζουν τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας τους και ο Μιχάλης Μπούσης δικαιώνεται σε κάθε του επιλογή!

Αν είναι όνειρο, κανείς στο Ηράκλειο δεν θέλει να ξυπνήσει.

Και δικαίως, μιας και αυτά... δε γίνονται! 

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Το απόλυτο success story: Το υποδειγματικό τακτικό σύστημα του ΟΦΗ που είναι μπελάς για κάθε αντίπαλο