Η μάχη του τίτλου έχει πάρει «φωτιά» - Η βαθμολογία της Premier League και το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε

Λίγες στροφές πριν το φινάλε της σεζόν η μάχη για την κατάκτηση της Premier League έχει ανάψει για τα καλά, με την Άρσεναλ να κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Η γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Έβερτον (3-3), έχει δώσει ένα ελαφρύ προβάδισμα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, με τους «κανονιέρηδες» να καλούνται να μην «αυτοκτονήσουν» στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν.

Η βαθμολογία της Premier League

1. Άρσεναλ 76

2. Μάντσεστερ Σίτι 71

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 64

4. Λίβερπουλ 58

5. Άστον Βίλα 58

6. Μπόρνμουθ 52

7. Μπρέντφορντ 51

8. Μπράιτον 50

9. Τσέλσι 48

10. Έβερτον 48

11. Φούλαμ 48

12. Σάντερλαντ 47

13. Νιούκαστλ 45

14. Λιντς 43

15. Κρίσταλ Πάλας 43

16. Νότιγχαμ 42

17. Τότεναμ 37

18. Γουέστ Χαμ 36

19. Μπέρνλι 20

20. Γουλβς 18

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμα της Μάντσεστερ Σίτι

Μπρέντφορντ (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)