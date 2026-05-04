Τρεις γενιές, μία κούπα: Οι πρωταθλητές της Κ19 του ΠΑΟΚ στο SDNA! (vids)

Τρεις διαφορετικές γενιές, τρεις πρωταγωνιστές, τρεις πρωταθλητές. Θοδωρής Καλπάκης, Αντώνης Αρετής και Βασίλης Ελευθεριάδης ανοίγουν την... καρδιά τους στο SDNA λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κ19 του ΠΑΟΚ.

Το άξιζαν, δούλεψαν και δικαιώθηκαν. Τρεις πρωταγωνιστές της πρωταθλήτριας Κ19 του Δικεφάλου μιλούν στο SDNA για τη φετινή σεζόν, το μέλλον αλλά και τους προσωπικούς τους στόχους.

Αντώνης Αρετής. Ή αλλιώς Mr. First scorer, με 11 τέρματα πέρσι στην Κ17 και 10 γκολ φέτος με έξι τελικές πάσες, στην πρώτη του σεζόν σε επίπεδο Κ19. Άλλωστε ως γεννημένος το 2008 θα αποτελέσει βασικό «γρανάζι» και την επόμενη σεζόν στην εν λόγω κατηγορία.

Ήρθε το 2023 από την ακαδημία Ajax Stars και με το... καλησπέρα έδειξε -παρότι εξτρέμ- ικανότητα φορ και συνεχή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Ο ίδιος, εκφράζει τα πρώτα συναισθήματά του, μέσα από το SDNA, αναφέροντας: «Πιστεύω είναι κάτι που το αξίζουμε. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και φαίνεται η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Έχουμε χημεία σαν ομάδα όλοι μαζί».

Ο «Βενιαμίν» της κατηγορίας, ο 17χρονος στόπερ Θοδωρής Καλπάκης, μπορεί να είναι ο εκ των ηγετών της Κ17, όμως ήδη παίρνει τα πρώτα του λεπτά στην Κ19, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στις πρώτες του δηλώσεις φάνηκε προσηλωμένος στον στόχο και στη σκληρή δουλειά με φόντο το μέλλον, υπογραμμίζοντας: «Κάθε μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Τα παιδιά είναι όλοι εξαιρετικοί παίκτες, οπότε κάθε μέρα βάζω και πιο δύσκολα στον εαυτό μου. Πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της κατάκτησης».

Μεγάλωσε στα γήπεδα του Κιλκίς και στην τοπική ακαδημία του Αλέξανδρου, από όπου μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ το 2021 και ζει πλέον το... όνειρο του Μουντιάλ U17. «Μία πολύ μεγάλη χαρά. Ωραίο που το καταφέραμε και μακάρι να συνεχίσουν όλες οι Εθνικές ομάδες να δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταπεξέλθει», περιέγραψε ο αμυντικός του Δικεφάλου λίγους μήνες πριν βρεθεί στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Last but not least, Βασίλης Ελευθεριάδης, ο πιο «μπαρουτοκαπνισμένος» εκ των τριών. Γεννημένος το 2007 και μία... ζωή στο PAOK Academy, από το πολύ μακρινό 2013. Στο... γκρουπ των αρχηγών της φετινής Κ19 και όντας ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα την πορεία των «ασπρόμαυρων» πρωταθλητών.

«Είναι ένα όνειρο που είχαμε από μικροί, ειδικά εμείς που είμαστε αρκετά χρόνια στην ακαδημία. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν τον τίτλο. Εννοείται ότι θέλουμε να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα, να παίξουμε εκεί, αυτός είναι ο στόχος μας. Να συνεχίσουμε να κερδίζουμε τρόπαια εννοείται. Αυτή είναι η νοοτροπία μας και ο επαγγελματισμός μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό».

Μετράει ήδη τα πρώτα του λεπτά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν λίγες μέρες στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β με τον Καμπανιακό έκανε το ντεμπούτο του, με τον 18χρονο χαφ να εκφράζεται μέσα από το SDNA γι' αυτή την ξεχωριστή στιγμή:

«Είναι κάτι ξεχωριστό, είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος. Είναι κάτι που στην αρχή της σεζόν μπορεί να μην το περιμένεις, αλλά με τη δουλειά, τη νοοτροπία και τον επαγγελματισμό που πιστεύω έχω δείξει και δείχνουμε όλοι μας. Είναι κάτι που πιστεύω άξιζα και το πήρα. Ελπίζω να έρθουν περισσότερα και στο μέλλον».