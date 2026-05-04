Πήρε ανάσα, βλέπει αστέρια…

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε γιατί βρήκε πρωταγωνιστές. Σε ένα παιχνίδι ανώμαλο που βρήκε τελικά τον τρόπο. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ήταν η τέταρτη φορά που αναμετρήθηκαν φέτος και ο ΠΑΟΚ καταγράφει τρεις νίκες και μία ισοπαλία και αυτή με οκτώ απουσίες βασικών. Το επί μέρος σκορ είναι 7-2. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είχε να χάσει από τη Βαρκελώνη. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ της απογοήτευσης από τα όσα είχαν προηγηθεί βρήκε τον τρόπο.

Αν μου έλεγε κάποιος στο ημίχρονο να ποντάρω κάπου, Ολυμπιακό θα έβαζα. Πατούσε καλύτερα, ήταν πιο φρέσκος, έκανε λιγότερα λάθη. Ο Κωνσταντέλιας ζήτημα να είχε κάνει τρεις επαφές με τη μπάλα, ο Μεϊτέ περπατούσε και φαινόταν πως δεν μπορούσε, ο Μπάμπα στο τέλος του ημιχρόνου έκανε ένα κόψιμο και φάνηκε πως θα προτιμούσε να αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο από το να παίζει κι΄άλλο.

Στην εξίσωση βέβαια είχε μπει ο Παβλένκα μετά από καιρό, εμφανώς καθυστερημένα απ όσο φάνηκε. Και επειδή όταν ο Ζίφκοβιτς συμμετέχει σε αγώνες απέναντι στον Ολυμπιακό όλο και κάτι έχεις να περιμένεις, ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι.

Όχι πως ο Κωνσταντέλιας πήρε πολλές μπάλες, αλλά τις δύο από τις ελάχιστες που πήρε τις έκανε ασίστ και πάσα κλειδί. Ο Ζίφκοβιτς αυτή τη φορά πλάσαρε σωστά, ο Γερεμέγιεφ κατέγραψε το 9ο γκολ από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ και μέσα σε δέκα λεπτά ο Ολυμπιακός κυνηγούσε δύο γκολ για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ενδιάμεσα, ο Παβλένκα είχε βγάλει το σουτ του Τσικίνιο, στέλνοντας ένα μήνυμα πως το γκολ δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση. Ο φετινός Ολυμπιακός με δύο γκολ πίσω, δεν έχει να αντιμετωπίσει έναν Γολγοθά, αλλά το Έβερεστ.

Πλέον παίζονται εννέα βαθμοί και η ΑΕΚ είναι έξι μπροστά, απλά χάνει στις ισοβαθμίες. Συνεχίζω να θεωρώ πως έχει πάρει το πρωτάθλημα, παρά την μέτρια εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟ των δέκα παικτών από το 17΄. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει την ευκαιρία της δεύτερης θέσης σε πρώτη φάση. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να μη χάσει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος. Όχι κάτι εύκολο, αλλά προφανώς όχι και κάτι ακατόρθωτο.

Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ. Το σηκώνει και λίγο ψηλότερα, γιατί μέσα τους γνωρίζουν πως το πουλάκι πέταξε μετά την ήττα. Ήταν μία φάση κρίσης του Varίστα. Επηρέαζε τον Τζολάκη ο Μπάμπα ή όχι; Έκρινε πως δεν και από την αντίδραση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στο σουτ του Μιχαηλίδη, νομίζω πως έχει δίκιο. Και από την αντίδρασή του μετά που δεν διαμαρτυρήθηκε. Επίσης δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν καλύπτει ο Έσε.

Από την άλλη, άμα το ακύρωνε δεν θα έλεγα προσωπικά κουβέντα. Όμως στα 90 λεπτά δεν είδα κάποια πρόθεση από τον Ιταλό και την ομάδα του. Είδα έναν διαιτητή που από νωρίς πέρασε το μήνυμα πως δεν θα σφυρίξει εύκολα, που σε εκείνο το διάστημα έχασε τρεις – τέσσερις φάσεις, όμως μετά το βρήκε.

Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σηκώσει το φάουλ στον Μπάμπα από τον Ροντινέι, όμως αν δούμε όλη τη φιλοσοφία του στο παιχνίδι, αυτά δεν τα έδινε.

Τέλος, έχουν πλάκα αυτοί που άφηναν υπονοούμενα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αν θέλουμε να ορίσουμε μία κλίμακα ηλιθίου, θα ξεκινήσουμε από αυτούς και θα πηγαίνουμε προς τα κάτω.

Προφανώς είναι δύσκολο να κατανοήσουν πως το επίπεδο των ελληνικών ομάδων τετράδας και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούνε να μπούνε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το να πιστεύει κάποιος πως ο ΠΑΟΚ θα κάτσει να χάσει από τον Ολυμπιακό γιατί έχουν και καλά σχέσεις, τον κατατάσσει στην κορυφή των ηλιθίων.

Τον ΠΑΟΚ που έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, σε τέσσερις αγώνες εναντίον του Ολυμπιακού.

ΥΓ Δεν γνωρίζω αν έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά σε επίπεδο αποφόρτισης μάλλον έγινε δουλίτσα με τη συνέντευξη Τύπου του Ανδρέα Παπαμιμίκου και τις μαζώξεις του Ιβάν με Ράζβαν και αρχηγούς. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ακολουθήσει, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται πως κάτι έδωσε.