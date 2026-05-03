Ο Ντέλιας μοίραζε, ο Ζίβκο άλλαξε όλο το ματς με ένα υπέροχο γκολ κι ο Γερεμέγεφ με δύο γκολ «καθάρισαν» τον Ολυμπιακό με 3-1 και μπήκε «μπροστά» στην κούρσα για το Ch.League!

Τα ντέρμπι είναι στιγμές. Και ο ΠΑΟΚ έψαχνε τις δικές του για να νιώσει... ζωντανός, μία περίπου εβδομάδα μετά την οδυνηρή απώλεια του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός εκείνες που θα τον κρατούσαν όρθιο στη «μάχη» του πρωταθλήματος. Δύο ομάδες με κοινή αφετηρία: το άγχος και τη νευρικότητα για αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο ντέρμπι της Τούμπας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Από πλευράς Δικεφάλου, ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια και στην ασπρόμαυρη ενδεκάδα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Ο Σουαλιό Μεϊτέ στον χώρο του κέντρου, έχοντας αυτή τη φορά στο «πλευρό» του τον Χρήστο Ζαφείρη, ενώ σε πιο ελεύθερο ρόλο στο «δέκα» βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα «φτερά», οι σταθερές του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακολούθησε συνταγή... Παναθηναϊκού, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Έσε - Γκαρθία και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης ο Ζέλσον με τον Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί.

Τα... πόδια των γηπεδούχων έμοιαζαν πιο βαριά, τα «πρέπει» με θηλιά στο λαιμό, κάτι που ήταν σαφές από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τα λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ να «γεννούν» τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές για τον Ολυμπιακό. Μόλις στο 1΄, Γκαρθία και Ροντινέι «ανάγκασαν» τον Μεϊτέ στο λάθος, ο Τσικίνιο έκανε το σουτ αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τέσσερα λεπτά αργότερα και πάλι ο Τσικίνιο επιχείρησε ένα σουτ αλλά ο Παβλένκα φώναξε «παρών». Τρίτη διάθεση απειλής από τους Πειραιώτες στο 6΄μέσα από στατική φάση: πρώτη κεφαλιά Πιρόλα, δεύτερη Ελ Κααμπί και η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Τσέχου κίπερ.

Με τη συμπλήρωση του 15λεπτου όμως, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ του αγώνα, «χτυπώντας» μέσα από μία κομπίνα σε στατική φάση. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μιχαηλίδης έκανε το σουτ, ο Τζολάκης απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γερμέγεφ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να κάνουν ευκολότερη τη ζωής τους, καταγράφοντας στο 24΄τη σπουδαιότερη φάση του α΄ημιχρόνου, φεύγοντας γρήγορα στη μετάβαση όταν ο Τάισον έβγαλε τον Γερεμέγεφ απέναντι στον Τζολάκη, έσκαψε τη μπάλα αλλά ο Έλληνας πορτιέρε άπλωσε το κορμί του και έδιωξε με το δεξί του χέρι.

Αυτή ήταν και η τελευταία επιθετική έκφραση των ασπρόμαυρων στο 45λεπτο και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ανασυντάχθηκε μετά το γκολ, προειδοποίησε στο 22΄με ένα σουτ του Ελ Κααμπί και εν τέλει βρήκε το τέρμα ισοφάρισης στο 29΄για το 1-1. Σέντρα του Τσικίνιο απ΄τα αριστερά της άμυνας του Δικεφάλου, ανενόχλητος και μόνος ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά, έφερε το ματς στα ίσα.

Σκορ που οδήγησε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με τη στατιστική υπηρεσία να καταγράφει 3/3 τελικές στην εστία για τον ΠΑΟΚ και 10/4 για τον Ολυμπιακό, που εκμεταλλευόταν με μεγαλύτερη άνεση τα λάθη και τη νευρικότητα του αντιπάλου, σε ένα ματς που και οι δύο ομάδες ανασταλτικά έβγαζαν θέματα...

Και το τελευταίο επιβεβαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό με την έναρξη του β΄μέρους. Ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα, πιο άνετος εντός της περιοχής του ΠΑΟΚ, ψάχνοντας τη... ζημιά αλλά και πάλι ο Δικέφαλος και αυτός ο χαρισματικός παίκτης του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιάννης Κωνσταντέλιας, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Ο Έλληνας «μάγος» πάτησε στην περιοχή, μετά την πάσα του Γερεμέγιεφ, ταλαιπωρώντας την άμυνα του Ολυμπιακού και... όποιον βρέθηκε μπροστά του, άνοιξε στα δεξιά στον ελεύθερο Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλάσαρε για το 2-1. Τρομερή εξέλιξη στην Τούμπα, με ΠΑΟΚ να απελευθερώνεται και τον Παβλένκα να βάζει πλάτη. Ή για να μιλήσουμε με ακρίβεια, το δεξί του χέρι, σε μία εντυπωσιακή επέμβαση στο 63΄ σε γυριστό σουτ του Τσικίνιο.

Ο ΠΑΟΚ είχε φτιάξει δεδομένα το μομέντουμ του, αποτινάσσοντας από πάνω του κάθε ίχνος... φόβου, έχοντας σε μεγάλα κέφια την τριπλέτα Κωνσταντέλια - Αντρίγια και Γερεμέγιεφ. Και η τριάδα «ξαναχτύπησε» στο 65΄. Ο Κωνσταντέλιας έτρεξε απ΄τα αριστερά και με το εξωτερικό βρήκε εξαιρετικά τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά, ο οποίος τη γύρισε στον Γερεμέγιεφ, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

«Συναγερμός» στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ να περνά Γκαρθία και Ροντινέι εκτός, ρίχνοντας Μουζακίτη και Ποντένσε στο 71'. Απάντηση από τον Λουτσέσκου, επιστρατεύοντας Οζντόεφ και Πέλκα, στις θέσεις των Μεϊτέ και Τάισον (76'). Αλλαγές επί αλλαγών στα εναπομείναντα λεπτά χωρίς να αλλάξει το παραμικρό στην εικόνα του αγώνα.

Με τη λήξη, ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη, την πρώτη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, σε μία περίοδο που το είχε τεράστια ανάγκη. Από την άλλη, προβληματισμός στις τάξεις του Ολυμπιακού και ραντεβού εκ νέου σε μία εβδομάδα στο Φάληρο για τις δύο ομάδες...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ(77' Οζντόεφ), Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας(86' Ιβανούσετς), Τάισον(77' Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Γερεμέγιεφ(86' Μύθου)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσος(90' Μπιανκόν), Πιρόλα, Γκαρθία(71' Μουζακίτης), Έσε, Ροντινέι(71' Ποντένσε), Τσικίνιο(90' Ταρέμι), Ζέλσον(81' Λουίς), Ελ Κααμπί