Αποθέωση Βαλβέρδε για τα 500 ματς στη Μπιλμπάο – Πάρτι στα αποδυτήρια

Οι παίκτες της Αθλέτικ Μπιλμπάο αποθέωσαν τον Βαλβέρδε για τα 500 παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας.

Μια έκπληξη επιφύλασσαν οι παίκτες της Αθλέτικ Μπιλμπάο στον Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά τη νίκη με 4-2 επί της Αλαβές, καθώς αυτό ήταν το 500ό παιχνίδι του στον πάγκο των Βάσκων.

Οι παίκτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια όμορφη έκπληξη στα αποδυτήρια και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, ο Ινιάκι Γουίλιαμς παρέδωσε στον Βαλβέρδε και στον βοηθό του μια αναμνηστική φανέλα για να τιμήσει το επίτευγμά του.

L'Athletic Bilbao 🇪🇸 sous Ernesto Valverde:



🏟️ 500 matchs

✅ 230 victoires

🤝 113 nuls

❌ 157 défaites. pic.twitter.com/6Q1XXDZvan — Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) May 2, 2026

Το σύνθημα «Ερνέστο Βαλβέρδε, Ερνέστο Βαλβέρδε» δόνησε την ατμόσφαιρα, με τους παίκτες να εκφράζουν τον σεβασμό και την εκτίμησή της προς το πρόσωπό του.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Βαλβέρδε μίλησε στη συνέχεια και στάθηλε στον ρόλο των παικτών του: «Αν έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ, είναι γιατί οι παίκτες με ακολούθησαν. Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχεις, και αυτό που ψάχνουν όλοι οι προπονητές, είναι να σε ακολουθούν οι παίκτες. Έχω φτάσει τα 500 παιχνίδια με την Αθλέτικ σε μεγάλο βαθμό γιατί οι παίκτες ακολούθησαν την ιδέα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια στήθηκε ένα πάρτι στα αποδυτήρια της Μπιλμπάο, με τον Βαλβέρδε να μην μπορεί να συγκρατήσει τη χαρά του για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα στην καριέρα του. Ο 62χρονος τεχνικός έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό πως θα αποχωρήσει από την ομάδα με το τέλος της σεζόν, μετά από τέσσερα χρόνια.

