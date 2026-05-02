Ο Μάρκο Σίλβα αποφεύγει να σχολιάσει τα σενάρια για την Τσέλσι

Ο Μάρκο Σίλβα, κράτησε αποστάσεις από τις φήμες που τον θέλουν υποψήφιο για τον πάγκο της Τσέλσι, επιλέγοντας να μην δώσει ξεκάθαρη απάντηση όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Οι «Μπλε» είναι ξανά σε διαδικασία αναζήτησης τεχνικού, καθώς ο Λίαμ Ροσένιορ απομακρύνθηκε μόλις λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του.

Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν έχει αναλάβει προσωρινά την ομάδα, ενώ η διοίκηση εξετάζει διάφορες περιπτώσεις για τον πάγκο.

Ο Σίλβα είναι ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται, ειδικά καθώς το συμβόλαιό του με τη Φούλαμ ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και δεν έχει υπάρξει ακόμη ανανέωση. Μετά από πέντε χρόνια στο «Craven Cottage», όλα δείχνουν πως το μέλλον του στον σύλλογο παραμένει ανοιχτό.

Σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ, ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε ότι δεν ασχολείται με τα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως η προσοχή του είναι αποκλειστικά στραμμένη στα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας του. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσει τέτοια σενάρια.