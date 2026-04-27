Παραμονή Κάλιαρι, σε κίνδυνο η Ευρώπη για Αταλάντα (vid)

Χαμόγελα για την ομάδα της Σαρδηνίας, χάνει το «τρένο» της εξάδας ο σύλλογος από το Μπέργκαμο και ελπίζει στην Ίντερ!

Την παραμονή στη Serie A εξασφάλισε, επί της ουσίας, η Κάλιαρι μετά τη σημερινή (27/4) νίκη στη Σαρδηνία με 3-2 επί της Αταλάντα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Τέσσερις... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν, οι νησιώτες ξέφυγαν 8 βαθμούς από την 18η Κρεμονέζε και θα πρέπει να... αυτοκτονήσουν στη συνέχεια για να υποβιβαστούν.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Μεντί, ο οποίος με δύο γκολ πριν τη συμπλήρωση του 10λέπτου (1', 8') έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην Κάλιαρι (2-0). Ο Σκαμάκα ανέλαβε δράση και ισοφάρισε σε 2-2 για τους «μπεργκαμάσκι» προτού κλείσει το ημίχρονο (40', 45').

Ωστόσο, με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (47'), ο Μπορέλι «έγραψε» το 3-2. Η ήττα αυτή δεν αποκλείεται ν' αποδειχθεί καταδικαστική για την Αταλάντα στην προσπάθεια που κάνει να βγει στην Ευρώπη, ούσα στο -7 από την 6η Ρόμα. Ελπίδα της, πλέον, η Ίντερ και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στη Λάτσιο (13/5, 22:00).

