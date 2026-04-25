Η Άρσεναλ τα βρήκε σκούρα εναντίον της Νιούκαστλ, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει με το ισχνό 1-0 και να συνεχίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι «Κανονιέρηδες» πήραν αυτό που ήθελαν ακόμη και αν η εμφάνιση τους δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική, αλλά το γκολ του Έζε έκανε την δουλειά.

Ο αγώνας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Άρσεναλ τον αγώνα, αφού μόλις στο 9', ο Έζε έκανε το 1-0 και έδωσε την ψυχολογία που ήθελε η ομάδα του.

Ωστόσο η Νιούκαστλ δεν παράτησε τα όπλα, αφού ανέβασε πιο ψηλά τις γραμμές της και έκλεισε τους χώρους των Κανονιέρηδων μη επιτρέποντας να κάνουν πολλές ευκαιρίες που θα τους έδιναν ένα δεύτερο τέρμα, με το ημίχρονο να λήγει στο 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, οι «Καρακάξες» μπήκαν πιο δυνατά και περιόρισαν ακόμη περισσότερο την Άρσεναλ, η οποία γνώριζε πως δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει βαθμούς. Αυτό έφερε έξτρα άγχος στο σύνολο του Αρτέτα, με τις προσπάθειες των παικτών να είναι τις περισσότερες φορές νευρικές.

Ωστόσο η Νιούκαστλ δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης, συνεχίζοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 73 βαθμούς.