Τρίποντο παραμονής η Ράγιο

Στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 1-0 κι έκαναν ίσως το πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή τους.

Στο 74' ο Κίκε Γκαρσία νικήθηκε από τον Ντάνι Καρδένας στο πέναλτι που εκτέλεσε, η Εσπανιόλ δεν προηγήθηκε στο Βαγέκας και στο 87' ο Καμέγιο χάρισε το υπερπολύτιμο τρίποντο στη Ράγιο Βαγεκάνο.

Νωρίτερα, για τα καλά στο παιχνίδι της παραμονής μπήκε η - ξεγραμμένη πριν από λίγο καιρό - Λεβάντε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σεβίλλη.

Εξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε (θ' ακολουθήσει η 32η αγωνιστική) η μάχη για την παραμονή κορυφώνεται στο ισπανικό πρωτάθλημα με επτά ομάδες να παλεύουν για ν' αποφύγουν τα τρία «εισιτήρια» που οδηγούν στη δεύτερη κατηγορία.

Ανάμεσά τους και η Σεβίλλη, που παρέμεινε στους 34 βαθμούς, έναν περισσότερο από την 18η Αλαβές, ενώ στους 32 ανέβηκε η νικήτρια του σημερινού ντέρμπι των ουραγών (στις τελευταίες επτά αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 14 βαθμούς).

Βασικός σε ένα ακόμη ματς κάτω από τα δοκάρια των Ανδαλουσιάνων ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος δεν κατάφερε να σταματήσει τον Ρομέρο που σκόραρε δύο φορές κατά της πρώην ομάδα του.